أحمد ياسر ريان هداف الدوري المصري 2025-26

السبت، 30 مايو 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان

حصد أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي جائزة هداف الدوري المصري لموسم 2025-26 برصيد 13 هدفًا.

وانتهى الدوري المصري بنهاية مباريات الجولة 13 من مرحلة تفادي الهبوط.

وانفرد ريان بصدارة الهدافين بعد صراع شرس مع علي سليمان مهاجم كهرباء الإسماعيلية الذي سجل 12 هدفا.

وسجل ريان هدف التعادل للبنك الأهلي في شباك الاتحاد السكندري ليتصدر ترتيب الهدافين.

وأصبح ريان أول لاعب في تاريخ البنك الأهلي يحصد لقب هداف الدوري المصري.

صاحب الـ 28 عاما سجل 5 أهداف في المرحلة الأولى من الدوري خلال 15 مباراة.

وفي المرحلة الثانية سجل 8 أهداف خلال 13 مباراة.

ووصل ريان لـ 62 هدفا في 173 مباراة بالدوري المصري خلال مسيرته بقمصان الأهلي وإنبي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-26

1 أحمد ياسر ريان – البنك الأهلي 13 هدفا في 28 مباراة

2 علي سليمان – كهرباء الإسماعيلية 12 هدفا في 31 مباراة

3 تريزيجيه – الأهلي 11 هدفا في 21 مباراة

4 عدي الدباغ – الزمالك 10 أهداف في 24 مباراة

5 أسامة فيصل – البنك الأهلي 10 أهداف في 31 مباراة

أحمد ياسر ريان البنك الأهلي هداف الدوري المصري
