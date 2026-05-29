مودرن سبورت يعلن رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق

الجمعة، 29 مايو 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

أعلن مودرن سبورت رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

وسبق أن أعلن سامي عبر FilGoal.com توصله لاتفاق مع النادي لإنهاء تعاقده بالتراضي. (طالع التفاصيل)

واختتم الفريق الموسم بالخسارة بنتيجة 3-1 من المقاولون العرب في مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وجاء بيان النادي

يتقدم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بخالص الشكر والتقدير لـ أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجهازه المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي.

ويتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم القادم خلال الفترة المقبلة.

وتولى سامي تدريب مودرن سبورت خلفا لمجدي عبد العاطي في ديسمبر الماضي.

وخلال 26 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات فقط وتعادل في 12 وخسر 9 مباريات.

وتوقف مشوار الفريق في كأس مصر عند دور الـ 16 ولم يتأهل من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط.

وسبق لسامي تدريب أندية: طلائع الجيش ومصر للمقاصة وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

