أحمد سامي يعلن عبر في الجول رحيله عن تدريب مودرن سبورت

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ مودرن سبورت رحيله عن تدريب الفريق بانتهاء الموسم.

وخسر الفريق في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري أمام المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

وصرّح أحمد سامي المدير الفني لـ مودرن سبورت لـ FilGoal.com: "توصلت لاتفاق مع مسؤولي مودرن سبورت على إنهاء التعاقد بالتراضي عقب انتهاء الموسم".

وتولى سامي تدريب مودرن سبورت خلفا لمجدي عبد العاطي في ديسمبر الماضي.

وخلال 26 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات فقط وتعادل في 12 وخسر 9 مباريات.

وتوقف مشوار الفريق في كأس مصر عند دور الـ 16 ولم يتأهل من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط.

وسبق لسامي تدريب أندية: طلائع الجيش ومصر للمقاصة وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.