منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من انضمام أزمون لقائمة كأس العالم

رفض مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني الحديث عن إمكانية انضمام سردار أزمون لقائمة المنتخب النهائية في كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب إيران منافس مصر في المجموعة السابعة التي تضم أيضا بلجيكا ونيوزيلندا معسكره في تركيا.

وغاب أزمون عن القائمة الأولية لإيران لأسباب سياسية. (طالع التفاصيل)

وقال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني في تصريحات للتلفزيون المحلي: "استدعاء أزمون للمنتخب؟ سيُجري التعامل مع هذه المسألة عبر القنوات المناسبة. أما بالنسبة للاعب، فلا تتوافر لدي معلومات حالياً عن وضعه".

وسيغيب أزمون الذي سجل 57 هدفا في 91 مباراة دولية بقميص منتخب إيران عن كأس العالم بعدما شارك في نسختي 2018 و2022.

وحقق منتخب إيران الفوز على جامبيا وديا بنتيجة 3-1 في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وسبق أن أعلن مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم نقل معسكر منتخب إيران في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

ويأتي القرار في ظل التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، والذي أثر على ترتيبات مشاركة المنتخب في البطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران مبارياته في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، وتحديدا في ولايتي كاليفورنيا وسياتل، وفقا للجدول المعلن.

وجاءت قائمة إيران المبدئية كالآتي:

حراس المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – محمد خليفة – بايام نيازمند

الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – صالح هارداني – حسين كنعاني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – علي نعمتي – أميد نورافكان – رامين رضائيان

الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي

الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – هادي حبيب نجاد – أمير حسين زاده – أمير حسين محمودي – كسري طاهري – مهدي طارمي

ويستهل منتخب إيران مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا، قبل لقاء بلجيكا، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة مصر.