غزل المحلة يختتم الدوري برباعية ضد الحرس.. وتعادل بين الاتحاد والبنك

الجمعة، 29 مايو 2026 - 22:48

كتب : FilGoal

غزل المحلة - حرس الحدود

انتصر غزل المحلة على حرس الحدود وتعادل البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري في ختام الجولة الـ 13 والأخيرة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وعلى استاد غزل المحلة حقق الغزل النتيجة الأكبر له هذا الموسم بالفوز على الحرس الذي هبط سلفا بنتيجة 4-2.

وتقدم الغزل بهدف أول في الدقيقة 2 عن طريق محمد أشرف بعد عرضية من الجهة اليسرى من صناعة محمود صلاح.

وبعد 11 دقيقة أضاف أشرف الهدف الثاني للغزل بتصويبة أكثر من رائعة بعد تمريرة من محمود صلاح.

وقلص الحرس الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق عمرو جمال بعد عرضية محمود العربي "أوكا" في الدقيقة 42.

وأصبحت النتيجة 3-1 للغزل عن طريق أحمد شوشة من ركلة جزاء في الدقيقة 53 رافعا رصيده لـ 7 أهداف هذا الموسم.

وتقلص الفارق مجددا بهدف أحمد نائل بتصويبة أرضية في الدقيقة 62.

واستفاد يحيى زكريا من خطأ الحارس أدهم سيحا وأضاف الهدف الرابع للغزل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 89.

وأنهى الغزل موسمه مع أحمد خطاب برصيد 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

فيما هبط الحرس بعدما اكتفى بـ 26 نقطة في المركز الـ 19.

وفي استاد السلام، تعادل البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري بنتيجة 2-2.

وتقدم الاتحاد من ركلة جزاء عن طريق فادي فريد بتصويبة من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وانفرد أحمد ياسر ريان وفاز بجائزة هداف الدوري في الدقيقة 33 بعد عرضية أسامة فيصل التي أسكنها في الشباك بسهولة.

وفاجأ أحمد عاطف الجميع بهدف من تصويبة قوية منحت الاتحاد الهدف الثاني والتقدم في الدقيقة 44.

وأدرك أمير مدحت التعادل للبنك في الدقيقة 62 برأسية مستفيدا من غياب الرقابة الدفاعية بعد ركنية نفذها أحمد مدبولي.

وأنهى البنك الموسم برصيد 48 نقطة في المركز العاشر، فيما ظل الاتحاد في المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهبوط.

