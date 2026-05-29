مؤتمر أوديجارد: نثق في أنفسنا.. ونريد صناعة التاريخ من جديد

الجمعة، 29 مايو 2026 - 21:58

كتب : عبد الرحمن شريف

تحدث مارتن أوديجارد قائد أرسنال عن مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددا أن فريقه يملك الثقة الكاملة قبل المواجهة الكبرى.

ويستعد أرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان غدا السبت في نهائي أبطال أوروبا.

وقال أوديجارد في المؤتمر الصحفي: "نعرف الجودة التي نمتلكها في الفريق وقد أثبتنا ذلك، نعرف من نحن وما يمكننا فعله، لدينا إيمان كامل بأنفسنا وبكرة القدم التي يمكننا تقديمها والنتائج التي نستطيع تحقيقها، إنها مباراة كبيرة ونحن مستعدون لها".

وواصل "إنه شيء مميز يمكننا تحقيقه ولم يُنجز من قبل، نريد صناعة المزيد من التاريخ، وعندما تتذوق طعم الفوز ورفع الكؤوس تعرف كم هو شعور رائع، لذلك نريد تكراره، سيكون الأمر يعني الكثير للجميع ونحن مستعدون لذلك".

وأردف "الوصول إلى هنا مع هذه المجموعة شعور لا يُصدق، إحساس خاص جدًا وأجواء إيجابية ونحن مستعدون للانطلاق من جديد،

أعتقد أن هذا الشعور كان بداخلي منذ أن كنت طفلًا صغيرًا أحلم بهذه اللحظة أثناء اللعب مع أصدقائي في الحديقة".

وعن تأثير التتويج بالدوري الإنجليزي على الضغوط، قال: "لا أشعر أنني شخص مختلف، لكنه كان أمرًا مميزًا للغاية، بالنسبة لنا لا يغير الكثير سوى أنه شعور وإنجاز رائع، نفس العقلية مستمرة، ونحن مستعدون ونتطلع للمباراة غدًا".

وبشأن ركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان قال: "نحن نحلل المنافس دائمًا، ونعلم أن ركلات الترجيح احتمال وارد ونحن مستعدون لذلك".

وعن رسالة باتريك فييرا له قال: "أسطورة حقيقية للنادي، كل ما قدمه معروف وقد شاهدت مقاطع عنه وسمعت قصصًا كثيرة، الحصول على رسالة منه أمر مميز، لكننا الآن نركز على المباراة.

وأتم "الغياب بسبب الإصابات لم يكن سهلًا، وكان محبطًا للغاية، لكن عليك التكيف والاستفادة من الوضع".

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

ويريد أرسنال تحقيق لقبه الأول في البطولة القارية.

