مؤتمر أرتيتا: نريد خطف أبطال أوروبا من سان جيرمان وكتابة تاريخ جديد لأرسنال

أوضح ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال موقف المصابين عن نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

ويستعد أرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان غدا السبت في نهائي أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عن المصابين: جورين تيمبر ونوني مادويكي جاهزان للمشاركة وبن وايت يغيب عن المباراة".

وأضاف: "التحضيرات كانت جيدة جدًا، إيجابية، نحن هنا لأننا استحققنا التواجد، وعلينا أن نستحق الفوز أيضًا غدًا على أرض الملعب".

وشدد مدرب أرسنال على طموح فريقه في التتويج بالبطولة الأوروبية "نحن هنا لنأخذ دوري أبطال أوروبا من باريس سان جيرمان، يجب أن نلعب برغبة كبيرة في الفوز".

وتابع "نحن لسنا المرشحين، هم الأبطال والمدافعون عن اللقب، ونحن جئنا لنأخذه منهم".

وعن أهمية النهائي، أوضح أرتيتا "سيعني الفوز الكثير لنا، نعلم صعوبة الأمر، لكننا هنا لصناعة التاريخ".

وتحدث مدرب أرسنال عن قائد الفريق مارتن أوديجارد وقال: "إنه شخص يمكن الوثوق به في أي شيء، حتى في حياتك".

وأضاف "الجميع يريد أن يكون جزءًا من هذه المباراة، وهذا يجعل القرار صعبًا".

وعن مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، قال أرتيتا: "يمكن رؤية بصماته على الفريق، كان لاعبًا مميزًا ثم أصبح مدربًا مميزًا".

وتابع "لقد تعلمنا من المواجهات السابقة وسنحاول تطبيق ذلك غدًا".

واختتم تصريحاته "لدينا فرصة لكتابة فصل جديد في تاريخ النادي، علينا أن نلعب بشجاعة ووضوح ورغبة لا تتوقف في الفوز، والفريق أظهر أنه قادر على المنافسة ولدينا أقصى درجات الرغبة لتحقيق الفوز وإضافة لقب جديد".

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

ويريد أرسنال تحقيق لقبه الأول في البطولة القارية.