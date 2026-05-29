مؤتمر أرتيتا: نريد خطف أبطال أوروبا من سان جيرمان وكتابة تاريخ جديد لأرسنال

الجمعة، 29 مايو 2026 - 20:36

كتب : عبد الرحمن شريف

ميكيل أرتيتا

أوضح ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال موقف المصابين عن نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

ويستعد أرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان غدا السبت في نهائي أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عن المصابين: جورين تيمبر ونوني مادويكي جاهزان للمشاركة وبن وايت يغيب عن المباراة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر مؤتمر ماركينيوس: نهائي أبطال أوروبا لا يقل أهمية عن كأس العالم "أرقامه الأفضل بالدوري الإيطالي".. سكاي: يونايتد على وشك ضم بديل كاسيميرو

وأضاف: "التحضيرات كانت جيدة جدًا، إيجابية، نحن هنا لأننا استحققنا التواجد، وعلينا أن نستحق الفوز أيضًا غدًا على أرض الملعب".

وشدد مدرب أرسنال على طموح فريقه في التتويج بالبطولة الأوروبية "نحن هنا لنأخذ دوري أبطال أوروبا من باريس سان جيرمان، يجب أن نلعب برغبة كبيرة في الفوز".

وتابع "نحن لسنا المرشحين، هم الأبطال والمدافعون عن اللقب، ونحن جئنا لنأخذه منهم".

وعن أهمية النهائي، أوضح أرتيتا "سيعني الفوز الكثير لنا، نعلم صعوبة الأمر، لكننا هنا لصناعة التاريخ".

وتحدث مدرب أرسنال عن قائد الفريق مارتن أوديجارد وقال: "إنه شخص يمكن الوثوق به في أي شيء، حتى في حياتك".

وأضاف "الجميع يريد أن يكون جزءًا من هذه المباراة، وهذا يجعل القرار صعبًا".

وعن مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، قال أرتيتا: "يمكن رؤية بصماته على الفريق، كان لاعبًا مميزًا ثم أصبح مدربًا مميزًا".

وتابع "لقد تعلمنا من المواجهات السابقة وسنحاول تطبيق ذلك غدًا".

واختتم تصريحاته "لدينا فرصة لكتابة فصل جديد في تاريخ النادي، علينا أن نلعب بشجاعة ووضوح ورغبة لا تتوقف في الفوز، والفريق أظهر أنه قادر على المنافسة ولدينا أقصى درجات الرغبة لتحقيق الفوز وإضافة لقب جديد".

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

ويريد أرسنال تحقيق لقبه الأول في البطولة القارية.

مؤتمر أرتيتا دوري أبطال أوروبا أرسنال باريس سان جيرمان ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر مؤتمر ماركينيوس: نهائي أبطال أوروبا لا يقل أهمية عن كأس العالم قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي وجاهزية ديمبيلي لمواجهة أرسنال في نهائي الأبطال سان جيرمان يستعيد حكيمي وديمبيلي قبل نهائي دوري الأبطال باقي 7 مقاعد.. الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ومواجهات نارية مبكرة فابريجاس: كومو في دوري الأبطال إنجاز تاريخي.. وأتعلم كل يوم كأنني في جامعة كرة القدم سان جيرمان يوضح تفاصيل إصابة ديمبلي قبل أيام من نهائي دوري الأبطال
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: نريد خطف أبطال أوروبا من سان جيرمان وكتابة تاريخ جديد لأرسنال 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سامي يعلن عبر في الجول رحيله عن تدريب مودرن سبورت 49 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية ساعة | دوري أبطال أوروبا
بصور يامال وبيدري ورافينيا.. أتلتيكو مدريد يرد بقوة من شائعات انتقال ألفاريز لـ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
المقاولون العرب ينتصر على مودرن.. وزد يخطف تعادلا مثيرا من الكهرباء ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يوضح حقيقة طلب سفر أفراد إضافيين مع بعثة المنتخب في كأس العالم ساعة | في المونديال
مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ماركينيوس: نهائي أبطال أوروبا لا يقل أهمية عن كأس العالم 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 3 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529973/مؤتمر-أرتيتا-نريد-خطف-أبطال-أوروبا-من-سان-جيرمان-وكتابة-تاريخ-جديد-لأرسنال