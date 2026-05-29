مؤتمر ماركينيوس: نهائي أبطال أوروبا لا يقل أهمية عن كأس العالم

شدد ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان على أن نهائي أبطال أوروبا لا يقل أهمية عن كأس العالم.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال في نهائي أبطال أوروبا غدا السبت.

وقال ماركينيوس في المؤتمر الصحفي: "حتى وإن كان كأس العالم حدثًا استثنائيًا ومهمًا للغاية في مسيرة أي لاعب، فإن نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسبة لي يحمل الأهمية نفسها".

وواصل "يجب أن تكون في كامل تركيزك وأن تقدم 100% من مستواك، فأنا أريد الفوز بهذا اللقب والوصول إلى كأس العالم وأنا أكثر سعادة وثقة".

وأردف "يجب أن نكون جائعين للفوز، الجماهير تأتي بالسيارات ومع الأصدقاء وهناك من يسافر من أماكن بعيدة من أجلنا".

وعن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان قال: "منذ وصول لويس إنريكي، بدأ في وضع أفكاره واستراتيجياته وفلسفته داخل الفريق".

وواصل "إنه مدرب لا يهتم فقط بالجانب التكتيكي، بل يُحضرنا بدنيا وذهنيا أيضا".

وأردف "هو متكامل للغاية، وكل الأمور تسير بشكل ممتاز، ولهذا أراه مدربًا من أعلى مستوى، وآمل أن يبقى معنا لفترة طويلة".

وأتم "بمجرد أن تتذوق طعم الفوز بدوري أبطال أوروبا تريد أن تعيش تلك اللحظة مجددا".

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

ويريد أرسنال تحقيق لقبه الأول في البطولة القارية.