ذا أثليتك: مورينيو وقع على عقود تدريب ريال مدريد.. والانتخابات تحسم مصيره

الجمعة، 29 مايو 2026 - 18:02

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - فلورنتينو بيريز - رئيس ريال مدريد

وقّع جوزيه مورينيو عقود تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وحسبما كشفت شبكة "ذا أثليتك" فإن العقد سيتم تفعيله بعد يوم 7 يونيو المقبل عقب انتخابات ريال مدريد حال فاز فلورنتينو بيريز برئاسة النادي.

وسبق أن إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد بأن مورينيو ليس خياره لتدريب الفريق حال فاز برئاسة النادي.

أخبار متعلقة:
المرشح لرئاسة ريال مدريد: برشلونة محظوظ في أزمة نيجريرا ذا أثليتك: ريال مدريد يستعد لتجديد عقد روديجير لموسم إضافي فينيسيوس: لا أستعجل تجديد عقدي.. وأريد الاستمرار مع ريال مدريد إلى الأبد فابريجاس يحذر ريال مدريد: نريد بقاء نيكو باز

ولذلك فأن مورينو ينتظر نتيجة الانتخابات لمعرفة موقفه من تدريب الفريق من عدمه.

وسبق أن أشار الشبكة إلى أن بيريز عقد اجتماعا مع مورينيو في وقت سابق لتولي تدريب الفريق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عرض فيه بنفيكا عقدا لتمديد تعاقد البرتغالي.

وحينها قال مورينيو في مؤتمر صحفي: "لا أعرف إن كنت سأستمر أم لا، عندما أعرف سأعلن ذلك، هناك إمكانية للبقاء بالفعل".

وشدد "بنفيكا لم يقصر معي، لدينا اتفاق واضح، وعقدي مستمر، ولدي الحرية في اتخاذ القرار".

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن ريال مدريد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا والبالغ 3 ملايين يورو من أجل التعاقد مع الفريق البرتغالي.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

ريال مدريد الدوري الإسباني جوزيه مورينيو
نرشح لكم
حمزة عبد الكريم جديد؟.. في الجول يكشف تفاصيل اقتراب ناشئ الأهلي من ليفانتي الإسباني موندو ديبورتيفو: برناردو سيلفا يرغب في الانضمام إلى برشلونة.. والقرار في يد فليك فلورنتينو بيريز: مورينيو مدرب جيد جدا ولكن آس: أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من بيع ألفاريز ويهاجم برشلونة المرشح لرئاسة ريال مدريد: برشلونة محظوظ في أزمة نيجريرا ذا أثليتك: تعثر صفقة استحواذ راموس على إشبيلية.. والمفاوضات على وشك الانهيار سكاي: برناردو سيلفا يقترب من برشلونة قبل كأس العالم راسينج يكشف موعد الكشف الطبي لـ بلال عطية.. ومدة التعاقد
أخر الأخبار
مؤتمر ماركينيوس: نهائي أبطال أوروبا لا يقل أهمية عن كأس العالم 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ذا أثليتك: مورينيو وقع على عقود تدريب ريال مدريد.. والانتخابات تحسم مصيره 37 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف تطور مفاوضات الأهلي مع كارفهال وفان بوميل لخلافة توروب 55 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف آخر تطورات تجديد عقد بيراميدز مع يورتشيتش ساعة | الدوري المصري
سكاي: تريبير إلى ولفرهامبتون.. وتحديد موعد الكشف الطبي ساعة | ميركاتو
كاسيميرو: لا داعي لتكرار الأسئلة عن نيمار.. بقية اللاعبين متاحون ساعة | في المونديال
"سيبقى في الذاكرة إلى الأبد".. بايرن ميونيخ يعلن عودة جاكسون إلى تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - ماييلي يرحل عن بيراميدز ويدرس العروض لاختيار ناديه الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 3 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا 4 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك
/articles/529965/ذا-أثليتك-مورينيو-وقع-على-عقود-تدريب-ريال-مدريد-والانتخابات-تحسم-مصيره