ذا أثليتك: مورينيو وقع على عقود تدريب ريال مدريد.. والانتخابات تحسم مصيره

وقّع جوزيه مورينيو عقود تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وحسبما كشفت شبكة "ذا أثليتك" فإن العقد سيتم تفعيله بعد يوم 7 يونيو المقبل عقب انتخابات ريال مدريد حال فاز فلورنتينو بيريز برئاسة النادي.

وسبق أن إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد بأن مورينيو ليس خياره لتدريب الفريق حال فاز برئاسة النادي.

ولذلك فأن مورينو ينتظر نتيجة الانتخابات لمعرفة موقفه من تدريب الفريق من عدمه.

وسبق أن أشار الشبكة إلى أن بيريز عقد اجتماعا مع مورينيو في وقت سابق لتولي تدريب الفريق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عرض فيه بنفيكا عقدا لتمديد تعاقد البرتغالي.

وحينها قال مورينيو في مؤتمر صحفي: "لا أعرف إن كنت سأستمر أم لا، عندما أعرف سأعلن ذلك، هناك إمكانية للبقاء بالفعل".

وشدد "بنفيكا لم يقصر معي، لدينا اتفاق واضح، وعقدي مستمر، ولدي الحرية في اتخاذ القرار".

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن ريال مدريد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا والبالغ 3 ملايين يورو من أجل التعاقد مع الفريق البرتغالي.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.