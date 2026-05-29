سكاي: تريبير إلى ولفرهامبتون.. وتحديد موعد الكشف الطبي
الجمعة، 29 مايو 2026 - 16:51
كتب : FilGoal
توصل نادي ولفرهامبتون إلى اتفاق لضم كيران تريبير لاعب نيوكاسل السابق.
كيران تريبيير
النادي : نيوكاسل يونايتد
وانتهى عقد اللاعب صاحب الـ 35 عاما، مع نيوكاسل بنهاية الموسم المنقضي بعد 4 سنوات قضاهم مع الفريق.
وكشفت سكاي سبورتس، عن توصل تريبير لاتفاق مع ولفرهامبتون بالانضمام لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم ثالث.
وهبط ولفرهامبتون إلى دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيون شيب"، بعد حلوله في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.
وتتوقف الصفحة على إجراء الكشف الطبي، والذي سيجريه اللاعب بعد إجازة عائلية الأسبوع المقبل.
ولعب تريبير لأندية بيرنلي، وتوتنام، وأتلتيكو مدريد، ونيوكاسل.
وخاض تريبير الموسم الماضي 37 مباراة في كافة البطولات، صنع خلالهم 4 أهداف.
ويغيب تريبير عن قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في كأس العالم 2026.
