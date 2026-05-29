كاسيميرو: لا داعي لتكرار الأسئلة عن نيمار.. بقية اللاعبين متاحون

الجمعة، 29 مايو 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

نيمار - كاسيميرو - البرازيل

رد كاسيميرو لاعب وسط منتخب البرازيل، على تكرار الأسئلة حول موقف نيمار.

ويغيب نيمار عن وديتي البرازيل أمام بنما ومصر استعدادا لكأس العالم، كما تحوم الشكوك حول لحاقه بمباراة الافتتاح.

وقال كاسيميرو في مؤتمر صحفي ردا على تكرار الأسئلة حول نيمار: "ليس هناك داعي لتكرار الأسئلة عن نيمار، جميعنا يعلم قدرات نيمار، بالطبع لا أحد يحب أن يتعرض لاعب لإصابة، ونأمل أن يكون نيمار وجميع اللاعبين بخير."

ووجه نيمار نصيحة إلى نيمار "يجب أن يحافظ على صحته ولياقته لكي يكون بخير، نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين."

وأكمل "أعتقد أن طبيب الفريق أوضح الأمر بالفعل، ونتابع التطورات يوما بيوم، ونحن ننتظر."

وأتم "أما بقية اللاعبين فهو متاحون، وبعضهم سيلعب نهائي دوري الأبطال، إنهم مهمون مثل نيمار."

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بين أرسنال، وباريس سان جيرمان.

ويضم الفريقان عدد من اللاعبين البرازيليين مثل ماركينيوس، ومارتينيلي.

وأعلن رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي في تصريحات نقلها موقع جلوبو أن نيمار سيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعد الفحوصات التي خضع لها في معسكر الفريق.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزا بين 11 و18 يونيو، ما يعني احتمالية غيابه عن مواجهة المغرب في افتتاح مشوار البرازيل يوم 13 يونيو.

على أن يكون نيمار جاهزا لمواجهة البرازيل أمام هايتي في الجولة الثانية يوم 19 يونيو.

وتنص لوائح فيفا على إمكانية استبدال أي لاعب في القائمة النهائية حتى 24 ساعة قبل المباراة الأولى، في حال الإصابة أو المرض، بعد تقديم مبررات طبية معتمدة.

وعن المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة، رد كاسيميرو "إن الشعور بالانضمام إلى تشكيل المنتخب واللعب في كأس العالم مع البرازيل هو أعظم سعادة."

وأكمل "إنه حلم طفولة، لا يمكن وصفه، بلا شك، إنه حلم أصبح حقيقة".

وشارك كاسيميرو في بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا، و2022 في قطر.

إجمالا شارك في 84 مباراة دولية، سجل خلالهم 8 أهداف.

وعن اللاعبين المقرر أن يشاركوا في كأس العالم للمرة الأولى "هذه البطولة فريدة من نوعها نظرًا لحجمها الكبير، اللاعبون سيكون لديهم فرصة لتخليد أسمائهم في تاريخ كرة القدم البرازيلية".

وعن المزيج بين اللاعبين الشباب والأكثر خبرة، قال "هذا المزيج مهم للفوز بالألقاب".

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا.

