"أرقامه الأفضل بالدوري الإيطالي".. سكاي: يونايتد على وشك ضم بديل كاسيميرو

الجمعة، 29 مايو 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد

بات مانشستر يونايتد على وشك إتمام الاتفاق لضم البرازيلي إيدرسون لاعب وسط أتالانتا.

وكشفت سكاي سبورتس، عن تحول الصفقة من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر يونايتد، بعد اتجاه النادي الإسباني للتعاقد مع جواو جوميز لاعب ولفرهامبتون ليفتح المجال أمام إدارة أولد ترافورد لإتمام الاتفاق.

وذكرت سكاي إلى أن إدارة مانشستر يونايتد، تضع أهدافا أخرى لدعم خط الوسط، وهما الكاميروني كارلوس باليبا لاعب برايتون،، وماتيوس فيرنانديز لاعب وست هام.

أخبار متعلقة:
في وداع كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يحسم المركز الثالث بفوز مثير على نوتنجهام تقرير: مانشستر يونايتد سيتحرك بقوة في الصيف لتعويض رحيل كاسيميرو رومانو: إنتر ميامي يقترب من ضم كاسيميرو

ووصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية بشأن رسوم الصفقة التي ستبلغ 38 مليون جنيه إسترليني، بواقع 35 مليون جنيه بالإضافة إلى 3 مليون أستراليني إضافات.

ومن الممكن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن لاعب خط الوسط بحلول نهاية الأسبوع، بحسب سكاي.

يحتفل إيدرسون مع زملائه في الفريق بعد تسجيله هدفاً في مرمى إيه سي ميلان (صورة من: كارابيلي/بيكتشر-ألاينس/دي بي إيه/إيه بي إيميجز)

ولم يشرك رافاييل بالادينو، مدرب أتالانتا، الأسبوع الماضي، لاعبه إيدرسون أمام فيورنتينا وظل بديلاً.

ووجد مانشستر يونايتد في إيدرسون بديلا لكاسيميرو الذي رحل مع نهاية الموسم.

ورغم أن إيدرسون لم يمرر سوى كرتين بينية طوال الموسم، و371 تمريرة في الثلث الهجومي الأخير، ولكن ترى إدارة يونايتد أنه البديل الأنسب لكاسيميرو الذي مرر 13 تمريرة بينية و436 تمريرة في الثلث الهجومي الأخير.

وفي هذا الموسم، تمكن إيدرسون من القيام بـ 59 تدخلا، و28 اعتراضًا للكرة، واستحوذ على الكرة في الثلث الدفاعي من الملعب 62 مرة في الدوري الإيطالي.

مقارنة بين إيدرسون، هدف الانتقالات، وكاسيميرو، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الراحل

تلك الأرقام تضع إيدرسون ضمن أفضل 15 لاعبًا في جميع الفئات في مركزه.

ولكن في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذه الأرقام لا تضعه حتى ضمن أفضل 20 لاعبًا.

إيدرسون كاسيميرو مانشستر يونايتد
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: برناردو سيلفا يرغب في الانضمام إلى برشلونة.. والقرار في يد فليك بعد فشل المفاوضات مع ليفربول.. ليكيب: 3 أندية تتصارع لضم كوناتي سكاي: صفقتان منتظرتان.. توتنام يتوصل لاتفاق لضم سينسي آس: أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من بيع ألفاريز ويهاجم برشلونة سكاي: برناردو سيلفا يقترب من برشلونة قبل كأس العالم راسينج يكشف موعد الكشف الطبي لـ بلال عطية.. ومدة التعاقد تقرير: إنتر متردد في حسم صفقة جونز بسبب مطالب ليفربول خبر في الجول - بلال عطية يطير إلى إسبانيا للكشف الطبي بـ راسينج سانتاندير
أخر الأخبار
خبر في الجول - ماييلي يرحل عن بيراميدز ويدرس العروض لاختيار ناديه الجديد 25 دقيقة | الدوري المصري
"أرقامه الأفضل بالدوري الإيطالي".. سكاي: يونايتد على وشك ضم بديل كاسيميرو 36 دقيقة | ميركاتو
حمزة عبد الكريم جديد؟.. في الجول يكشف تفاصيل اقتراب ناشئ الأهلي من ليفانتي الإسباني ساعة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: برناردو سيلفا يرغب في الانضمام إلى برشلونة.. والقرار في يد فليك ساعة | ميركاتو
قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي وجاهزية ديمبيلي لمواجهة أرسنال في نهائي الأبطال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أدفوكات: لا نريد الظهور فقط في كأس العالم 3 ساعة | في المونديال
بعد فشل المفاوضات مع ليفربول.. ليكيب: 3 أندية تتصارع لضم كوناتي 4 ساعة | ميركاتو
"يغادرنا بطلا".. النصر يعلن رحيل جيسوس 4 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 3 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 4 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك
/articles/529958/أرقامه-الأفضل-بالدوري-الإيطالي-سكاي-يونايتد-على-وشك-ضم-بديل-كاسيميرو