"أرقامه الأفضل بالدوري الإيطالي".. سكاي: يونايتد على وشك ضم بديل كاسيميرو

بات مانشستر يونايتد على وشك إتمام الاتفاق لضم البرازيلي إيدرسون لاعب وسط أتالانتا.

وكشفت سكاي سبورتس، عن تحول الصفقة من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر يونايتد، بعد اتجاه النادي الإسباني للتعاقد مع جواو جوميز لاعب ولفرهامبتون ليفتح المجال أمام إدارة أولد ترافورد لإتمام الاتفاق.

وذكرت سكاي إلى أن إدارة مانشستر يونايتد، تضع أهدافا أخرى لدعم خط الوسط، وهما الكاميروني كارلوس باليبا لاعب برايتون،، وماتيوس فيرنانديز لاعب وست هام.

ووصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية بشأن رسوم الصفقة التي ستبلغ 38 مليون جنيه إسترليني، بواقع 35 مليون جنيه بالإضافة إلى 3 مليون أستراليني إضافات.

ومن الممكن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن لاعب خط الوسط بحلول نهاية الأسبوع، بحسب سكاي.

ولم يشرك رافاييل بالادينو، مدرب أتالانتا، الأسبوع الماضي، لاعبه إيدرسون أمام فيورنتينا وظل بديلاً.

ووجد مانشستر يونايتد في إيدرسون بديلا لكاسيميرو الذي رحل مع نهاية الموسم.

ورغم أن إيدرسون لم يمرر سوى كرتين بينية طوال الموسم، و371 تمريرة في الثلث الهجومي الأخير، ولكن ترى إدارة يونايتد أنه البديل الأنسب لكاسيميرو الذي مرر 13 تمريرة بينية و436 تمريرة في الثلث الهجومي الأخير.

وفي هذا الموسم، تمكن إيدرسون من القيام بـ 59 تدخلا، و28 اعتراضًا للكرة، واستحوذ على الكرة في الثلث الدفاعي من الملعب 62 مرة في الدوري الإيطالي.

تلك الأرقام تضع إيدرسون ضمن أفضل 15 لاعبًا في جميع الفئات في مركزه.

ولكن في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذه الأرقام لا تضعه حتى ضمن أفضل 20 لاعبًا.