حمزة عبد الكريم جديد؟.. في الجول يكشف تفاصيل اقتراب ناشئ الأهلي من ليفانتي الإسباني

الجمعة، 29 مايو 2026 - 14:35

كتب : FilGoal

خالد محمود - الأهلي - ليفانتي

يخوض خالد محمود، مهاجم الأهلي مواليد صاحب الـ 17 عاما فترة معايشة مع نادي ليفانتي الإسباني.

وأصبح خالد محمود اللاعب الرابع الذي يسمح له بخوض تجربة معايشة هذا الموسم في خطوة نحو الاحتراف الأوروبي، بعد كل من حمزة عبد الكريم (برشلونة)، وزياد أيوب (استريلا امادورا )، وبلال عطية (راسينج سانتاندير).

ونال مهاجم الأهلي الشاب استحسان مدرب فريق 17 عاما بنادي ليفانتي بعدما شارك في 4 حصص تدريبية، كما تم استدعاؤه للتدريب مع فريق الرديف.

ومن المقرر أن يشارك المهاجم الشاب خلال الفترة المقبلة في المباريات الودية مع فريقي الرديف وتحت 17 عاما.

الإسباني داني أونزيفمان وكيل اللاعب قال: "الأندية الإسبانية أصبحت أكثر انفتاحا على سوق اللاعبين المصريين، خاصة أصحاب التكوين الجيد والانضباط والرغبة الكبيرة في النجاح. الفترة المقبلة ستشهد انضمام المزيد من المواهب المصرية إلى الأندية الإسبانية".

خالد محمود يشبه حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي المنتقل لفريق الشباب بنادي برشلونة، نظرا لتقارب البنية الجسمانية، وكذلك التميز في الألعاب الهوائية واستغلال الكرات العرضية.

وانضم خالد محمود إلى الأهلي قادما من بيراميدز، كما سبق له الانضمام إلى منتخب مصر للناشئين، قبل خروجه من القائمة النهائية المشاركة في بطولة إفريقيا.

