سكاي: صفقتان منتظرتان.. توتنام يتوصل لاتفاق لضم سينسي

توصل نادي توتنام هوتسبير لاتفاق مع الأرجنتيني ماركو سينسي للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينضم سينسي إلى توتنام في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بورنموث.

وكشفت سكاي سبورتس، عن توصل النادي واللاعب إلى اتفاق بعد محادثات إيجابية هذا الأسبوع.

وذكرت سكاي أن الاتفاق يقضي بانضمام اللاعب لمدة 4 سنوات.

وفضّل سينسي نادي توتنام، على عروض إسبانية وإيطالية.

وانضم سينسي إلى بورنموث قادما من فينورد الهولندي عام 2022، ليساهم في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي.

لعب سينيسي 128 مباراة مع بورنموث في جميع المسابقات، وسجل ستة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وكان سينسي جزءًا من الفريق الذي حقق أعلى رصيد من النقاط في تاريخ بورنموث بـ 56 نقطة موسم 2024 - 2025، ومساعدة الفريق في تحقيق المركز التاسع، ثم كسر الرقم الموسم المنقضي بعدما جمع الفريق 57 نقطة ليتأهل للدوري الأوروبي.

واستبعد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، سينسي من القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026.

ويأمل توتنام للتوصل لاتفاق لإتمام صفقتي سينسي، وأندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول السابق.