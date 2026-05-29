أمم إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد المغرب.. والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر ضد منتخب المغرب في مباراة المركز الثالث لـ أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وضمن المنتخبان بالفعل التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام بقطر نهاية هذا العام.

ولن تكون تلك المواجهة الأولى إذا فاز المغرب على مصر بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

وخسرت مصر من تنزانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.

وبنفس الطريقة خسر منتخب المغرب بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقت الأصلي ضد السنغال بالتعادل 1-1.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة المركز الثالث لحصد البرونزية بين مصر والمغرب يوم الإثنين 1 يونيو المقبل.

تقام المباراة على الملعب الفرعي لملعب أكاديمية محمد الخامس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5.