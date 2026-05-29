أمم إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد المغرب.. والقناة الناقلة

الجمعة، 29 مايو 2026 - 01:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يلتقي منتخب مصر ضد منتخب المغرب في مباراة المركز الثالث لـ أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وضمن المنتخبان بالفعل التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام بقطر نهاية هذا العام.

ولن تكون تلك المواجهة الأولى إذا فاز المغرب على مصر بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للناشئين - السنغال تقصي المغرب وتتأهل للنهائي أمام تنزانيا أمم إفريقيا للناشئين - ركلات الترجيح تمنع مصر من الوصول للنهائي أمام تنزانيا أمم إفريقيا للناشئين - محكمة من ناميبيا لمواجهة مصر ضد تنزانيا تشكيل مصر للناشئين - لا تغييرات أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17

وخسرت مصر من تنزانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.

وبنفس الطريقة خسر منتخب المغرب بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقت الأصلي ضد السنغال بالتعادل 1-1.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة المركز الثالث لحصد البرونزية بين مصر والمغرب يوم الإثنين 1 يونيو المقبل.

تقام المباراة على الملعب الفرعي لملعب أكاديمية محمد الخامس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5.

مصر المغرب أمم إفريقيا للناشئين موعد مصر ضد المغرب
نرشح لكم
مؤتمر إبراهيم حسن: هل استبعد مدرب إنجلترا فودين لأسباب شخصية إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا كريم حافظ: حسام حسن أعادني للمنتخب بعد غياب طويل.. وسنقدم كأس عالم مشرف زيكو: لو كتبت السيناريو بيدي لما توقعت ما سيحدث مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة ربيعة: مباراة روسيا تجربة قوية.. وجمهور الأهلي وحشني زيكو يعيد ما فعله حسام.. منتخب مصر يستعد لكأس العالم بالفوز على روسيا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد المغرب.. والقناة الناقلة 43 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا للناشئين - السنغال تقصي المغرب وتتأهل للنهائي أمام تنزانيا 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الأرجنتين - 17 لاعبا من 2022 ينضمون لكأس العالم 2026.. و8 لأول مرة ساعة | في المونديال
آس: أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من بيع ألفاريز ويهاجم برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
نيس يوضح تفاصيل أزمة العبدي وتونس قبل ملحق البقاء.. ويدين الهجوم على لاعبه ساعة | في المونديال
مؤتمر إبراهيم حسن: هل استبعد مدرب إنجلترا فودين لأسباب شخصية ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب ساعة | منتخب مصر
مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 2 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 3 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529947/أمم-إفريقيا-للناشئين-موعد-مباراة-مصر-ضد-المغرب-والقناة-الناقلة