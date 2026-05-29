أمم إفريقيا للناشئين - السنغال تقصي المغرب وتتأهل للنهائي أمام تنزانيا

حجز منتخب السنغال بطاقة تأهله إلى نهائي أمم إفريقيا على حساب المغرب المستضيف بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويستضيف المغرب نهائيات البطولة للمرة الثانية على التوالي والمؤهلة لكأس العالم للناشئين.

وسيلتقي منتخب السنغال مع تنزانيا في النهائي بعدما تفوق الأخير على مصر بركلات الترجيح أيضا بنتيجة 4-3.

فيما سيلتقي منتخبا مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث يوم 1 يونيو.

يخوض منتخب السنغال النهائي الثاني له بعد التتويج بنسخة 2023، فيما تخوض تنزانيا النهائي لأول مرة.

وتقدم منتخب السنغال بهدف أول في الدقيقة 23 عن طريق محمد فاجنر.

وألغت تقنية الفيديو هدف مغربيا في الدقيقة 38 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90+9 سجل إسماعيل العود هدف التعادل القاتل من متابعة لركلة جزاء تصدى لها الحارس.

وابتسمت ركلات الترجيح الماراثونية للسنغال التي فازت بنتيجة 7-6 إذ سدد كل فريق 10 ركلات.