أمم إفريقيا للناشئين - السنغال تقصي المغرب وتتأهل للنهائي أمام تنزانيا

الجمعة، 29 مايو 2026 - 01:52

كتب : FilGoal

السنغال تحت 17 عاما

حجز منتخب السنغال بطاقة تأهله إلى نهائي أمم إفريقيا على حساب المغرب المستضيف بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويستضيف المغرب نهائيات البطولة للمرة الثانية على التوالي والمؤهلة لكأس العالم للناشئين.

وسيلتقي منتخب السنغال مع تنزانيا في النهائي بعدما تفوق الأخير على مصر بركلات الترجيح أيضا بنتيجة 4-3.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للناشئين - ركلات الترجيح تمنع مصر من الوصول للنهائي أمام تنزانيا أمم إفريقيا للناشئين - محكمة من ناميبيا لمواجهة مصر ضد تنزانيا تشكيل مصر للناشئين - لا تغييرات أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 مران مصر للناشئين - التدرب على ركلات الترجيح في ختام الاستعدادات للقاء تنزانيا

فيما سيلتقي منتخبا مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث يوم 1 يونيو.

يخوض منتخب السنغال النهائي الثاني له بعد التتويج بنسخة 2023، فيما تخوض تنزانيا النهائي لأول مرة.

وتقدم منتخب السنغال بهدف أول في الدقيقة 23 عن طريق محمد فاجنر.

وألغت تقنية الفيديو هدف مغربيا في الدقيقة 38 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90+9 سجل إسماعيل العود هدف التعادل القاتل من متابعة لركلة جزاء تصدى لها الحارس.

وابتسمت ركلات الترجيح الماراثونية للسنغال التي فازت بنتيجة 7-6 إذ سدد كل فريق 10 ركلات.

المغرب السنغال أمم إفريقيا للناشئين أمم إفريقيا تحت 17
نرشح لكم
السنغال تنفي أزمة ثياو قبل المونديال وتعلن: لا تأثير على الاستعدادات أمم إفريقيا للناشئين - ركلات الترجيح تمنع مصر من الوصول للنهائي أمام تنزانيا قصص المونديال المنسية - جريمة في خيخون تقرير: موسيماني بين 5 مرشحين لقيادة كايزر تشيفز أمم إفريقيا للناشئين - محكمة من ناميبيا لمواجهة مصر ضد تنزانيا قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين وهيمنة صنداونز وأورلاندو على الخيارات النهائية لكأس العالم منتخب الجزائر يبدأ استعداداته لكأس العالم رغم عدم إعلان القائمة رغم انتهاء الموسم.. الهلال يتابع برنامج تأهيل كوليبالي مع السنغال قبل كأس العالم
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد المغرب.. والقناة الناقلة 6 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا للناشئين - السنغال تقصي المغرب وتتأهل للنهائي أمام تنزانيا 6 ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة الأرجنتين - 17 لاعبا من 2022 ينضمون لكأس العالم 2026.. و8 لأول مرة 7 ساعة | في المونديال
آس: أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من بيع ألفاريز ويهاجم برشلونة 7 ساعة | الدوري الإسباني
نيس يوضح تفاصيل أزمة العبدي وتونس قبل ملحق البقاء.. ويدين الهجوم على لاعبه 7 ساعة | في المونديال
مؤتمر إبراهيم حسن: هل استبعد مدرب إنجلترا فودين لأسباب شخصية 7 ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب 7 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 8 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 3 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529946/أمم-إفريقيا-للناشئين-السنغال-تقصي-المغرب-وتتأهل-للنهائي-أمام-تنزانيا