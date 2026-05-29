قائمة الأرجنتين - 17 لاعبا من 2022 ينضمون لكأس العالم 2026.. و8 لأول مرة

أعلن ليونيل سكالوني قائمة منتخب الأرجنتين النهائية لكأس العالم 2026 لبدء حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في 2022.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتقلصت القائمة من 55 اسما لـ 26، وانضم فاكوندو ميدينا مدافع مارسيليا بدلا من ماركوس أكونيا الغائب بسبب الإصابة.

كما انضم نيكو باز أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي للقائمة وغاب فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد.

ووفقا للتقارير فإن سكالوني فضل ضم مهاجما إضافيا وهو خوسيه مانويل لوبيز لاعب بالميراس عن ضم مدافع آخر لتأتي على حساب ماركوس سينسي.

ويستعد ليونيل ميسي القائد لخوض النسخة السادسة له من كأس العالم بقميص التانجو.

ويشارك 8 لاعبين في كأس العالم لأول مرة هم خوان موسو وفاكوندو ميدينا وليوناردو باليردي وفالنتين باركو ونيكو باز وجوليانو سيميوني وخوسيه لوبيز ونيكولاس جونزاليس.

فيما انضم 17 لاعبا توج بلقب نسخة 2022 في البطولة.

وجاءت قائمة التانجو في كأس العالم

حراسة المرمى

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا)

خوان موسو (أتلتيكو مدريد)

الدفاع

كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)

ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)

ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا)

نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)

نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون)

فاكوندو ميدينا (أولمبيك مارسيليا)

جونزالو مونتيل (ريفر بليت)

ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)

فالنتين باركو (ستراسبورج)

الوسط

إنزو فرنانديز (تشيلسي)

رودريجو دي بول (إنتر ميامي)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)

إيزيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)

جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)

نيكولا باز (كومو)

تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)

جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد)

الهجوم

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر)

خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة مع الجزائر والنمسا والأردن.

ويحمل المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر 2022.

وسبق أن شهدت القائمة المبدئية استبعاد باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي.