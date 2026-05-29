نيس يوضح تفاصيل أزمة العبدي وتونس قبل ملحق البقاء.. ويدين الهجوم على لاعبه

الجمعة، 29 مايو 2026 - 01:16

كتب : عبد الرحمن شريف

علي العبدي - نيس

أصدر نادي نيس بيانا رسميا لتوضيح موقف علي العبدي لاعب الفريق، بعد الجدل الذي أُثير حول سفره إلى تونس وعدم استكماله ارتباطاته مع الفريق الفرنسي.

ويخوض النادي مباراة فاصلة من أجل البقاء في الدوري الفرنسي أو الهبوط للدرجة الثانية أمام سانت إيتيان.

وأوضح النادي الفرنسي أنه حاول التوصل لاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم يسمح للاعب بالمشاركة في مباراتي الفريق، لكن تعقيدات جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حالت دون الوصول إلى حل نهائي.

وأشار نيس إلى أن علي العابدي أصر على خوض المباراة الأولى مع الفريق، في خطوة تعكس التزامه تجاه النادي وزملائه.

وأضاف البيان أن اللاعب اضطر للسفر إلى تونس من أجل إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على تأشيرة الولايات المتحدة، تمهيدا للالتحاق بمنتخب بلاده، مؤكدا في الوقت ذاته رغبته في العودة سريعا لدعم الفريق في مواجهة الإياب.

وشدد النادي على أن الأزمة جاءت نتيجة تضارب الالتزامات بين الدفاع عن ألوان نيس والاستجابة لاستدعاء منتخب تونس استعدادا لكأس العالم، واصفا الموقف بأنه صعب للغاية على المستويين الإنساني والرياضي.

كما أدان النادي الهجوم الذي تعرض له اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجماهير بضرورة التحلي بالهدوء واحترام اللاعب، الذي اعتبره النادي ضحية لهذه الظروف، شأنه شأن إدارة الفريق.

يذكر أن الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع نيس غائب أيضًا عن صفوف الفريق لمشاركته في معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026.

ومر نيس بموسم صعب إذ تفادي الهبوط في الجولات الأخيرة بخوض مباراة الملحق ضد سانت إيتيان ثالث الدرجة الثانية الفرنسية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي، وسيلتقيا مجددا مساء الجمعة لحسم هوية المقعد الأخير في الدوري الفرنسي الموسم المقبل.

وخسر نيس أيضا فرصة التتويج بلقب كأس فرنسا بالخسارة من لانس في النهائي، والذي كان سيمنحه فرصة المشاركة الأوروبية الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

ويتواجد منتخب تونس في كأس العالم رفقة السويد وهولندا واليابان.

ويستعد نسور قرطاج لكأس العالم بمواجهتين وديتين ضد النسما وبلجيكا.

