مؤتمر إبراهيم حسن: هل استبعد مدرب إنجلترا فودين لأسباب شخصية

الجمعة، 29 مايو 2026 - 01:09

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - إبراهيم حسن

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن استبعاد مصطفى محمد عن قائمة كأس العالم ليس لأسباب شخصية.

وغاب مصطفى محمد عن القائمة الأولية التي ضمت 27 لاعبا لكأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن في المؤتمر الصحفي: "لا بد أن يعلم الناس، أن سفر اللاعبين يتم بقرار وزاري، والكل حصل على التأشيرة للسفر لأمريكا، تحسبا في حالة إصابة أحد الأساسيين".

وأتم "استبعاد مصطفى محمد؟ مدرب إنجلترا استبعد فيل فودين، هل لمشاكل شخصية بينهما لأنه لم يخبره صباح الخير مثلا".

وضم حسام حسن كل من عمر مرموش وأقطاي عبد الله وحمزة عبد الكريم للقائمة التي ضمت 27 لاعبا قبل السفر إلى أمريكا.

وانتصر منتخب مصر على روسيا وديا بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.

