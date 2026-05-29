مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا

الجمعة، 29 مايو 2026 - 00:27

كتب : محمد جمال

حسام حسن

رد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على استبعاد مصطفى محمد من القائمة الأولية المشاركة في كأس العالم 2026,

وأعلن حسام حسن قائمة أولية مكونة من 27 لاعبا لم تضم مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي.

وقال المدير الفني لـ منتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على روسيا 1-0: "استبعاد مصطفى محمد؟ لا أحد يناقش المدرب الأجنبي عن أسباب ضم اللاعبين، وهناك لاعبون كبار في العالم تم استبعادهم وتسير الأمور بشكل عادي".

وأضاف "اعتدنا في مصر أن المدرب الأجنبي عندما يستبعد لاعبا نقول إنها فكر ورؤية المدرب، إذا اعتبروني أجنبيا".

وعن اللقاء قال: "سعيد بدعم الجميع لمنتخب مصر، واجهنا منتخب روسيا القوي الذي يمتلك أفكار تم تنفيذها في أرض الملعب، والمباراة لا تقل عن مواجهتي إسبانيا والسعودية".

وواصل "كانت مباراة صعبة وتجربة المنتخب استفاد بها، ولماذا نقلل من مجهودنا، بالعكس حققنا المطلوب باستعداد قوي".

وتابع "هناك مدرب أجنبي اعتمد على محمد عبد المنعم في المنتخب المصري، وفي النهاية أصبح هو اللاعب الوحيد الذي استفدنا به منه".

وانضم محمد عبد المنعم لمنتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش لأول مرة.

وأضاف "ضممت لاعبين لم يكن الناس يعرفون أسماءهم ومن بعدها انضموا لأندية كبيرة، وهناك لاعبون عادوا من أزمات وإصابات وشاركوا معي واستعادوا مستواهم مثل أحمد فتوح".

وأردف "إسلام عيسى ضممته للنادي المصري من النصر، وكان من أفضل اللاعبين في المنتخب عند انضمامه، وافتقده رفقة محمد حمدي".

وشدد "لا أهتم باسم اللاعب أو نادي، قراري فني بالتشاور مع الجهاز الفني، وعلى مر التاريخ لا نجامل أحدا سواء أنا أو إبراهيم حسن".

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.

حسام حسن منتخب مصر قائمة كأس العالم كأس العالم
نرشح لكم
إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب كريم حافظ: حسام حسن أعادني للمنتخب بعد غياب طويل.. وسنقدم كأس عالم مشرف زيكو: لو كتبت السيناريو بيدي لما توقعت ما سيحدث مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة ربيعة: مباراة روسيا تجربة قوية.. وجمهور الأهلي وحشني زيكو يعيد ما فعله حسام.. منتخب مصر يستعد لكأس العالم بالفوز على روسيا زيكو الهداف رقم 15 مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 18 و19.. زيكو وحمزة ينضمان لقائمة اللاعبين الدوليين مع مصر تحت قيادة حسام حسن
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب 24 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 40 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر مدرب روسيا: العقوبات أثرت علينا.. ومنتخب مصر تطور كثيرا منذ 2018 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بمشاركة عاصم مرعي.. أهلي بنغازي يخسر من بترو دي لواندا ويواجه الأهلي في BAL ساعة | كرة سلة
تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس على يد حاملة اللقب ساعة | رياضة نسائية
كريم حافظ: حسام حسن أعادني للمنتخب بعد غياب طويل.. وسنقدم كأس عالم مشرف ساعة | منتخب مصر
زيكو: لو كتبت السيناريو بيدي لما توقعت ما سيحدث ساعة | منتخب مصر
مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 3 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529940/مؤتمر-حسام-حسن-استبعاد-مصطفى-محمد-اعتبروني-مدربا-أجنبيا