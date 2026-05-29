مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا

رد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على استبعاد مصطفى محمد من القائمة الأولية المشاركة في كأس العالم 2026,

وأعلن حسام حسن قائمة أولية مكونة من 27 لاعبا لم تضم مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي.

وقال المدير الفني لـ منتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على روسيا 1-0: "استبعاد مصطفى محمد؟ لا أحد يناقش المدرب الأجنبي عن أسباب ضم اللاعبين، وهناك لاعبون كبار في العالم تم استبعادهم وتسير الأمور بشكل عادي".

وأضاف "اعتدنا في مصر أن المدرب الأجنبي عندما يستبعد لاعبا نقول إنها فكر ورؤية المدرب، إذا اعتبروني أجنبيا".

وعن اللقاء قال: "سعيد بدعم الجميع لمنتخب مصر، واجهنا منتخب روسيا القوي الذي يمتلك أفكار تم تنفيذها في أرض الملعب، والمباراة لا تقل عن مواجهتي إسبانيا والسعودية".

وواصل "كانت مباراة صعبة وتجربة المنتخب استفاد بها، ولماذا نقلل من مجهودنا، بالعكس حققنا المطلوب باستعداد قوي".

وتابع "هناك مدرب أجنبي اعتمد على محمد عبد المنعم في المنتخب المصري، وفي النهاية أصبح هو اللاعب الوحيد الذي استفدنا به منه".

وانضم محمد عبد المنعم لمنتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش لأول مرة.

وأضاف "ضممت لاعبين لم يكن الناس يعرفون أسماءهم ومن بعدها انضموا لأندية كبيرة، وهناك لاعبون عادوا من أزمات وإصابات وشاركوا معي واستعادوا مستواهم مثل أحمد فتوح".

وأردف "إسلام عيسى ضممته للنادي المصري من النصر، وكان من أفضل اللاعبين في المنتخب عند انضمامه، وافتقده رفقة محمد حمدي".

وشدد "لا أهتم باسم اللاعب أو نادي، قراري فني بالتشاور مع الجهاز الفني، وعلى مر التاريخ لا نجامل أحدا سواء أنا أو إبراهيم حسن".

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.