كرة سلة - بمشاركة عاصم مرعي.. أهلي بنغازي يخسر من بترو دي لواندا ويواجه الأهلي في BAL

الجمعة، 29 مايو 2026 - 00:01

كتب : عمرو عبد المنعم

خسر أهلي بنغازي الليبي من بترو دي لواندا الأنجولي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL2026.

وشارك عاصم مرعي مع أهلي بنغازي وسجل فريقه 7 نقاط في المباراة التي خسرها بنتيجة 94-88.

وسيخوض أهلي بنغازي لقب المركز الثالث أمام الأهلي للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وتكررت خسارة الأهلي من بترو دي لواندا إذ خسر أمامه من قبل في نهائي نسخة 2024.

كما تعد تلك الخسارة الثالثة للفريق الليبي أمام نظيره الأنجولي في BAL بشكل عام.

وسيلتقي بترو دي لواندا مع تايجرز الرواندي في المباراة النهائية.

وصف المباراة

انتهى الربع الأول من اللقاء بتقدم الفريق الليبي بنتيجة 24-23.

وزاد الفريق الليبي من تقدمه في الربع الثاني الذي أنهاه متفوقا بفارق 5 نقاط بنتيجة 48-43.

واستمر الوضع كما هو في الربع الثالث بنتيجة 70-65 لأهلي بنغازي.

لكن الفريق الأنجولي حسم الأمور لصالحه في الربع الرابع والأخير إذ بدأ بقوة وقلب تأخره لتقدم بفارق 7 نقاط واستطاع الحفاظ عليه حتى النهاية منتصرا بنتيجة 94-88.

