كرة سلة - بمشاركة عاصم مرعي.. أهلي بنغازي يخسر من بترو دي لواندا ويواجه الأهلي في BAL

خسر أهلي بنغازي الليبي من بترو دي لواندا الأنجولي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL2026.

وشارك عاصم مرعي مع أهلي بنغازي وسجل فريقه 7 نقاط في المباراة التي خسرها بنتيجة 94-88.

وسيخوض أهلي بنغازي لقب المركز الثالث أمام الأهلي للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وتكررت خسارة الأهلي من بترو دي لواندا إذ خسر أمامه من قبل في نهائي نسخة 2024.

كما تعد تلك الخسارة الثالثة للفريق الليبي أمام نظيره الأنجولي في BAL بشكل عام.

وسيلتقي بترو دي لواندا مع تايجرز الرواندي في المباراة النهائية.

Petro punch their ticket to the Finals after a 94–88 win 😤🔥 All the top plays from a hard‑fought matchup pic.twitter.com/9pMm6v8puS — Basketball Africa League (@theBAL) May 28, 2026

وصف المباراة

انتهى الربع الأول من اللقاء بتقدم الفريق الليبي بنتيجة 24-23.

وزاد الفريق الليبي من تقدمه في الربع الثاني الذي أنهاه متفوقا بفارق 5 نقاط بنتيجة 48-43.

واستمر الوضع كما هو في الربع الثالث بنتيجة 70-65 لأهلي بنغازي.

لكن الفريق الأنجولي حسم الأمور لصالحه في الربع الرابع والأخير إذ بدأ بقوة وقلب تأخره لتقدم بفارق 7 نقاط واستطاع الحفاظ عليه حتى النهاية منتصرا بنتيجة 94-88.