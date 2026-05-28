المرشح لرئاسة ريال مدريد: برشلونة محظوظ في أزمة نيجريرا

الخميس، 28 مايو 2026 - 22:13

كتب : عبد الرحمن شريف

إنريكي ريكيلمي

هاجم إنريكي ريكيلمي المرشح لانتخابات رئاسة ريال مدريد، نادي برشلونة مؤكدا أن الحظ خدمهم لعدم وجوده وقت قضية نيجريرا.

وقال إنريكي في تصريحات لوسائل الإعلام: "برشلونة كانوا محظوظين لأنني لم أكن رئيسًا لريال مدريد وقت انفجار قضية نيجريرا".

فتح مكتب المدعي العام في إسبانيا تحقيقا في تلقي شركة مملوكة لـ نيجريرا وهو حكم سابق ونائب رئيس لجنة الحكام منذ 1994 حتى 2018، أموالا من برشلونة للحصول على المشورة أثناء وجوده في منصبه.

وأقر نادي برشلونة بأنه استعان بخدمات مستشار تقني خارجي للتقارير المتعلقة بالتحكيم وأكد أنها ممارسة شائعة، ولم يُعاقب النادي الكتالوني.

كما هاجم مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي تبناه فلورنتينو بيريز مؤكدا “كان نكتة وحلما مستحيلا".

وأضاف "ما فعله بيريز في هذا المشروع كان مشوها، وتبنيه برنامج إل شيرينجيتو مع لابورتا كان مشروعا ميتا منذ البداية".

وقاد ريال قاد عدة أندية أوروبية لإقامة بطولة جديدة بتمويل أمريكي لمنافسة بطولة دوري أبطال أوروبا بعوائد مالية أعلى لكن قرارات الاتحاد الأوروبي الصارمة جعلت الأندية تنسحب تباعا وآخرها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

وعن مستقبله في حال تولي رئاسة ريال مدريد، قال: "سيأتي إلى الفريق نجمين من الطراز العالمي، ومن المؤلم ألا أرى أي لاعب من ريال مدريد في منتخب إسبانيا، إذا أصبحت رئيسا، فسيضم الفريق لاعبا شارك في كأس العالم مع إسبانيا".

وفيما يتعلق بفريق السيدات، قال: "سأدعم فريق السيدات وسأفتح لهم أبواب ملعب سانتياجو برنابيو، وسنجعل من الصعب على برشلونة الفوز بالدوري ودوري الأبطال، في كل منافسة يجب أن نكون الأفضل".

واختتم تصريحاته بشأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قائلا: “ليس جزءا من مشروعي الانتخابي اسأل فلورنتينو بيريز".

ودعا بيريز منذ أسبوعين إلى إجراء انتخابات رئاسة النادي، وترشح فقط إنريكي ريكليمي لأول مرة منذ فترة طويلة.

