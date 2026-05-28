الاتحاد الأمريكي: بوكيتينو ملتزم بمشروع أمريكا رغم اهتمام ميلان

شدد جيه تي باتسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب أمريكا يواصل عمله مع المنتخب الأمريكي بتركيز كامل على التحضير لكأس العالم 2026، رغم الأنباء التي تحدثت عن اجتماعه مع مسؤولي نادي ميلان الإيطالي مؤخرًا.

وكشفت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني التقى بممثلين عن ميلان قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الأمريكي، الذي انطلق هذا الأسبوع في مركز التدريب.

وقال باتسون في مؤتمر صحفي: "إن الأمر لم يسبب أي قلق داخل الاتحاد، موضحا أن بوكيتينو كان شفافًا منذ البداية بشأن أي اهتمام من الأندية، وهناك دائمًا تواصل طبيعي عندما يتعلق الأمر بمدرب بحجمه".

وأضاف “منذ أول اجتماع لنا، كان هناك اهتمام من عدة أندية، لكنه اختار مشروع الولايات المتحدة لأنه مؤمن به وبالعمل الذي نفعله".

وأردف "فكرة تمديد عقد بوكيتينو لما بعد كأس العالم المقبلة ما زالت مطروحة للنقاش داخل الاتحاد، مع استمرار تقييم المشروع الفني للمنتخب خلال الفترة القادمة".

وأتم تصريحاته "أنا واثق أن ماوريسيو وفريقه في قمة التركيز على التحضير للمونديال، هم أول من يصلون للتدريبات وآخر من يغادرون".

وينتهي عقد بوكيتينو مع نهاية كأس العالم الجاري.

وتولى تدريب أمريكا سبتمبر 2024. وخاض منتخب أمريكا في 24 مباراة حقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل، وتعرض لـ9 هزائم.

ويتواجد منتخب أمريكا في مجموعة تضم تركيا وأستراليا وباراجواي.