ديلي ميل: ميلان يفتح باب المفاوضات مع بوكيتينو لخلافة أليجري

الخميس، 28 مايو 2026 - 17:49

كتب : عبد الرحمن شريف

ماوريسيو بوكيتينو

يبحث ميلان عن مدرب جديد للفريق بعدما أقال الفريق مدربه ماسيميليانو أليجري لعدم التأهل لأبطال أوروبا واحتلال المركز الخامس.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن دخول الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو مدرب منتخب أمريكا دائرة المرشحين لتدريب ميلان الصيف المقبل.

وبحسب التقرير فإن بوكيتينو عقد جلسات مع مسؤولي ميلان خلال الفترة الماضية، في ظل بحث النادي الإيطالي عن مدير فني جديد بعد رحيل ماسيميليانو أليجري.

وأنهى ميلان موسمه بصورة مخيبة بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ليرحل أليجري ضمن سلسلة تغييرات إدارية واسعة شملت أيضا المدير الرياضي إيجلي تاري، والرئيس التنفيذي جوريو فورلاني، والمدير التقني جيفري مونكادا.

ويمتد عقد بوكيتينو مع منتخب الولايات المتحدة حتى نهاية كأس العالم 2026، لكن المدرب الأرجنتيني ارتبط مؤخرا بإمكانية الرحيل عن منصبه عقب البطولة.

وسبق أن ارتبط اسم بوكيتينو بالعودة إلى توتنام، إلا أنه نفى تلك الأنباء.

ولا يُعد بوكيتينو الاسم الوحيد المطروح على طاولة ميلان، إذ ارتبط النادي أيضا بالتعاقد مع الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق.

لكن شبكة “سكاي سبورتس” أوضحت أن إيراولا لا يفضل الانتقال إلى ميلان، في ظل اهتمامه بخوض تجربة جديدة مع ليفربول أو باير ليفركوزن الألماني.

وانضم بوكيتينو لتدريب أمريكا سبتمبر 2024 وينتهي عقده نهاية كأس العالم 2026.

وخاض مع منتخب أمريكا 24 مباراة حقق 14 انتصارا، وتعادل، و9 هزائم.

وتولى تدريب العديد من الأندية أبرزها توتنام وباريس سان جيرمان مع تشيلسي وإسبانيول.

ميلان ماريتسيو بوكيتينو
