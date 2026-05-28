دجلة يتصدر مجموعة تفادي الهبوط والجونة ينتصر على بتروجت في ختام الدوري المصري

انتصر وادي دجلة على طلائع الجيش بنتيجة 2-0، وخطف الجونة فوزا مثيرا على بتروجت بنتيجة 2-1 في الجولة 13 والأخيرة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وعلى ملعب جهاز الرياضة أنهى دجلة موسمه في صدارة مجموعة تفادي الهبوط بفضل الفوز بهدفي أحمد الشيمي ويوسف أويا.

وسجل الشيمي هدفا رائعا بضربة مقصية من داخل منطقة الجزاء بعد سلسلة تمريرات بالرأس في الدقيقة 45+2.

وفي الدقيقة 81 أضاف أويا الهدف الثاني بتسديدة قوية أرضية على يسار الحارس.

وأنهى دجلة الموسم برصيد 53 نقطة في المركز الثامن وصدارة مجموعة تفادي الهبوط.

فيما ظل الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.

وفي استاد بتروسبورت تقدم أصحاب الأرض عن طريق جابريل شيكودي بتصويبة أرضية على يمين الحارس من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 80 سجل مروان محسن هدف التعادل مستفيدا من التخبط الدفاعي.

وبعد 4 دقائق تقدم الجونة بهدف محمد عماد برأسية على يمين الحارس.

وارتقى الجونة للمركز الـ 11 برصيد 46 نقطة، فيما تراجع بتروجت للمركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة.