لا فوز في الإسماعيلية.. الإسماعيلي ينهي الموسم بالخسارة أمام فاركو

خسر الإسماعيلي مباراته الأخيرة في الموسم بالدوري المصري أمام فاركو بنتيجة 2-1 في الجولة 13 من مرحلة تفادي الهبوط.

سجل ثنائية فاركو محمد فخري، فيما سجل حاتم سكر هدف الإسماعيلي الوحيد.

وهبط كلا الفريقان إلى دوري المحترفين الموسم المقبل رفقة كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود.

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز على ملعبه هذا الموسم إذ خاض 10 مباريات في المرحلة الأولى تعادل في 1 وخسر 9.

وفي المرحلة الثانية خاض 4 مباريات على استاد الإسماعيلية تعادل في 2 وخسر 2.

وتقدم فاركو في الشوط الأول بثنائية محمد فخري، فسجل الهدف الأول في الدقيقة 21 بتصويبة أرضية قوية.

وبعد 9 دقائق أضاف فخري الهدف الثاني بتسديدة على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد من ياسين الملاح.

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء سجل حاتم سكر هدفا بمجهود فردي رائع وتوغل صوب منطقة الجزاء مقلصا الفارق.

وأنهى فاركو الموسم في المركز الـ 20 برصيد 25 نقطة، فيما تذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 20 نقطة.