الرياضية: وصول سعود عبد الحميد لمعسكر السعودية في أمريكا

وصل سعود عبد الحميد لاعب لانس الفرنسي إلى نيويورك حيث مقر إقامة منتخب السعودية استعدادا لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي في مونديال 2026.

ولم يغادر سعود مع بعثة منتخب السعودية التي طارت إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، بسبب سرقة جواز سفره في هولندا قبل العودة إلى بلاده.

وذكرت تقارير سعودية أن سعود حصل على جواز سفر جديد، وينتظر السفر للالتحاق بالبعثة في الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة الرياضية أن سعود عبد الحميد استخرج جواز سفر جديد بدلا من الذي سُرق منه في هولندا ويستقل رحلتين جويتين الأربعاء والخميس للالتحاق بالبعثة في نيويورك اليوم الخميس.

وحصل عبد الحميد، لاعب لانس الفرنسي، على جوازِه في أول أيام العيد، غداة وصوله مساء الثلاثاء إلى جدة قادمًا من فرنسا.

وتعرَّض نجم الهلال والاتحاد السابق إلى حادث سرقة سيارة في أمستردام، التي سافر إليها مطلع الأسبوع لعقد قِرَانه. على إثر ذلك، فقدَ مقتنياتٍ شخصيةٍ وتخلَّف عن السفر مع بعثة المنتخب الأول، بعد ظهر الإثنين، من الرياض إلى نيويورك، لخوض آخر مراحل برنامج الإعداد قبل كأس العالم.

ووصلت بعثة منتخب السعودية صباح الثلاثاء الماضي إلى الولايات المتحدة بدون سعود عبد الحميد.

ويعيش سعود أياما سعيدة، فبعيدا عن عقد قرانه، أكد نادي لانس تفعيل بند شراء عبد الحميد بشكل نهائي من روما الإيطالي بعد تألقه هذا الموسم.

وينقسم المعسكر إلى مرحلتين، تحتضن نيويورك أولاهما حتى 31 مايو الجاري، وستتخللها مباراة تجريبية أمام الإكوادور في الـ 30 من الشهر.

وفي 1 يونيو، ستغادر البعثة إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من المعسكر، التي ستمتد حتى التاسع من الشهر، وسيتخللها تجريبيتان أمام بورتوريكو والسنغال.

ويتواجه الأخضر مع بورتوريكو 5 يونيو على ملعب Q2 في أوستن، فيما يُلاقي السنغال في التاسع من الشهر ذاته، على ملعب مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

وبعد مباراة السنغال، سيتأهب المنتخب في مدينة أوستن، مقره الرئيس خلال النهائيات، لبدء المشوار المونديالي.

ويبدأ الأخضر السعودي مبارياته بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو، قبل ملاقاة إسبانيا يوم 21، وكاب فيردي يوم 27.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الصقور أعلن يوم السبت، عن اختيار 30 لاعبًا للمعسكر يتوجب تقلصيهم إلى 26 في القائمة النهائية للبطولة.

واختار دونيس كلًا من محمد العويس، ونواف العقيدي، وأحمد الكسار، وعبد القدوس عطية، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وجهاد ذكري، وعلي لاجامي، وحسن كادش، وسعود عبد الحميد، ومحمد أبو الشامات، وعلي مجرشي، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وزكريا هوساوي، ومحمد كنو، وعبد الله الخيبري، وزياد الجهني، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وعلاء آل حجي، وسالم الدوسري، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وسلطان مندش، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان.