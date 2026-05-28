راسينج يكشف موعد الكشف الطبي لـ بلال عطية.. ومدة التعاقد

الخميس، 28 مايو 2026 - 18:45

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

أوضح عمر نائل مدير العلاقات والتعاقدات الدولية في نادي راسينج الإسباني موعد إجراء بلال عطية لاعب الأهلي للكشف الطبي ومدة التعاقد.

وغادر بلال عطية لاعب الأهلي الشاب اليوم الخميس مصر متجها إلى إسبانيا تمهيدا للخضوع للكشف الطبي مع نادي راسينج سانتاندير. (طالع التفاصيل)

وقال عمر نائل مدير العلاقات والتعاقدات الدولية في نادي راسينج الإسباني عبر إذاعة أون سبورت: "بلال وصل إسبانيا وخاض شوطا كبيرا في العلاج بمصر تحت إشراف الأهلي ومتابعة راسينج، واللاعب لديه عزيمة كبيرة في التعافي ونأمل أن يكون جاهزا قبل بداية فترة الإعداد يوم 10 يوليو المقبل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بلال عطية يطير إلى إسبانيا للكشف الطبي بـ راسينج سانتاندير فريق بلال عطية المحتمل.. راسينج سانتاندير يعود إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما الأهلي يعلن خضوع بلال عطية لجراحة ناجحة في غضروف الركبة الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بلال عطية

وأضاف "بلال سيجري الكشف الطبي في إسبانيا مساء اليوم، كما سبق وأن أجرى كشفا طبيا قبل إتمام التعاقد من الأساس، والتقارير الطبية كانت ممتازة جدا ولذلك قررنا التعاقد معه".

وتابع "سينضم بلال معارا لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، ونراه مشروع طويل الأمد ولدينا ثقة في تطوره خلال الموسمين ليصبح لاعبا في الفريق الأول خاصة أنه يمتلك الإمكانات".

وأتم "عندما يثبت اللاعب نفسه بعد أي فترة سنضمه بشكل نهائي من الأهلي".

وعاد راسينج سانتاندير إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما.

وتعود المشاركة الأخيرة لراسينج في الدوري الإسباني لعام 2012.

وكشف FilGoal.com سابقا أن بلال عطية قد توجه إلى إسبانيا للخضوع للكشف الطبي مع راسينج سانتاندير.

ويأتي ذلك بعد تعافي اللاعب من إصابته التي لحقت به مع فريق شباب الأهلي.

بلال عطية الأهلي راسينج سانتاندير عمر نائل
نرشح لكم
سكاي: برناردو سيلفا يقترب من برشلونة قبل كأس العالم سبورت تكشف خطة برشلونة لتطوير حمزة عبدالكريم بعد كأس العالم خبر في الجول - بلال عطية يطير إلى إسبانيا للكشف الطبي بـ راسينج سانتاندير تطور جديد في المفاوضات.. تقرير: ديكو يجتمع مع وكيل جوليان ألفاريز بي بي سي: برشلونة توصل لاتفاق لضم جوردون من نيوكاسل انتهت نهائي المؤتمر الأوروبي - بالاس (1)-(0) فايكانو.. النسر يحلق باللقب ذا أثليتك: ريال مدريد يستعد لتجديد عقد روديجير لموسم إضافي موندو ديبورتيفو: رغبة اللاعب ترجح الكفة.. برشلونة يتقدم في سباق ضم جوردون
أخر الأخبار
سكاي: برناردو سيلفا يقترب من برشلونة قبل كأس العالم 17 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مصر - عبد المنعم أساسي في الدفاع.. ومرموش يقود الهجوم ضد روسيا 34 دقيقة | منتخب مصر
لا فوز في الإسماعيلية.. الإسماعيلي ينهي الموسم بالخسارة أمام فاركو 51 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: وصول سعود عبد الحميد لمعسكر السعودية في أمريكا ساعة | في المونديال
مباشر أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0)-(0) تنزانيا.. الشوط الثاني ساعة | منتخب مصر
أسطورة بلجيكا لـ في الجول: صلاح التهديد الأكبر.. ومصر قادرة على مفاجأة الجميع في المونديال ساعة | في المونديال
راسينج يكشف موعد الكشف الطبي لـ بلال عطية.. ومدة التعاقد ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل مصر للناشئين - لا تغييرات أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 2 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 2 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 3 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم 4 قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة
/articles/529915/راسينج-يكشف-موعد-الكشف-الطبي-لـ-بلال-عطية-ومدة-التعاقد