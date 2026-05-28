راسينج يكشف موعد الكشف الطبي لـ بلال عطية.. ومدة التعاقد

أوضح عمر نائل مدير العلاقات والتعاقدات الدولية في نادي راسينج الإسباني موعد إجراء بلال عطية لاعب الأهلي للكشف الطبي ومدة التعاقد.

وغادر بلال عطية لاعب الأهلي الشاب اليوم الخميس مصر متجها إلى إسبانيا تمهيدا للخضوع للكشف الطبي مع نادي راسينج سانتاندير. (طالع التفاصيل)

وقال عمر نائل مدير العلاقات والتعاقدات الدولية في نادي راسينج الإسباني عبر إذاعة أون سبورت: "بلال وصل إسبانيا وخاض شوطا كبيرا في العلاج بمصر تحت إشراف الأهلي ومتابعة راسينج، واللاعب لديه عزيمة كبيرة في التعافي ونأمل أن يكون جاهزا قبل بداية فترة الإعداد يوم 10 يوليو المقبل.

وأضاف "بلال سيجري الكشف الطبي في إسبانيا مساء اليوم، كما سبق وأن أجرى كشفا طبيا قبل إتمام التعاقد من الأساس، والتقارير الطبية كانت ممتازة جدا ولذلك قررنا التعاقد معه".

وتابع "سينضم بلال معارا لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، ونراه مشروع طويل الأمد ولدينا ثقة في تطوره خلال الموسمين ليصبح لاعبا في الفريق الأول خاصة أنه يمتلك الإمكانات".

وأتم "عندما يثبت اللاعب نفسه بعد أي فترة سنضمه بشكل نهائي من الأهلي".

وعاد راسينج سانتاندير إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما.

ويأتي ذلك بعد تعافي اللاعب من إصابته التي لحقت به مع فريق شباب الأهلي.