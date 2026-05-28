خبر في الجول - بلال عطية يطير إلى إسبانيا للكشف الطبي بـ راسينج سانتاندير

الخميس، 28 مايو 2026 - 14:46

كتب : محمد جمال

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

غادر بلال عطية لاعب الأهلي الشاب اليوم الخميس مصر متجها إلى إسبانيا تمهيدا للخضوع للكشف الطبي مع نادي راسينج سانتاندير.

وعاد راسينج سانتاندير إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما.

وتعود المشاركة الأخيرة لراسينج في الدوري الإسباني لعام 2012.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يخسر من تايجرز وينافس على برونزية BAL انتهت BAL - الأهلي (97)-(106) تايجرز.. منافسة على البرونزية مواعيد مباريات الأربعاء 27 مايو - نهائي دوري المؤتمر.. والأهلي في BAL مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرغب في استمرار بن رمضان ولكن

وعلم FilGoal.com أن بلال عطية قد توجه إلى إسبانيا للخضوع للكشف الطبي مع راسينج سانتاندير.

ويأتي ذلك بعد تعافي اللاعب من إصابته التي لحقت به مع فريق شباب الأهلي.

وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف عمر نائل مدير التعاقدات الدولية في نادي راسينج سانتاندير أن الفريق ملتزم بالتعاقد مع اللاعب حتى في ظل إصابته الحالية.

وأعلن النادي الأهلي خضوع لاعبه الشاب بلال عطية لجراحة ناجحة في غضروف الركبة.

وتعرض بلال عطية لإصابة قوية في مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الجمهورية وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق: "وافقنا على انتقال بلال عطية لنادي راسينج سانتاندير الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي".

الأهلي راسينج سانتاندير بلال عطية
نرشح لكم
بعد 16 عاما في أوروبا.. أوتاميندي ينضم لـ ريفر بليت جوردون: أتحدث الإسبانية جيدا لأنني كنت أعرف أنني سألعب لـ برشلونة مستقبلا الصفقة الأولى المبكرة.. برشلونة يضم أنتوني جوردون سكاي: تريبير إلى ولفرهامبتون.. وتحديد موعد الكشف الطبي "سيبقى في الذاكرة إلى الأبد".. بايرن ميونيخ يعلن عودة جاكسون إلى تشيلسي "أرقامه الأفضل بالدوري الإيطالي".. سكاي: يونايتد على وشك ضم بديل كاسيميرو موندو ديبورتيفو: برناردو سيلفا يرغب في الانضمام إلى برشلونة.. والقرار في يد فليك بعد فشل المفاوضات مع ليفربول.. ليكيب: 3 أندية تتصارع لضم كوناتي
أخر الأخبار
نجوموها: نصيحة صلاح غيرت نظرتي لكرة القدم.. ورحيله خسارة كبيرة لـ ليفربول 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواهب كأس العالم – لينارت كارل.. شبيه ريبيري الأكثر لفت للأنظار 30 دقيقة | في المونديال
ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: سيبايوس يقترب من مغادرة ريال مدريد.. وبيتيس ينتظر ساعة | الدوري الإسباني
القبض على رحيم ستيرلنج للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - كرويف.. فيثاغورس بحذاء كرة قدم 2 ساعة | في المونديال
بعد 16 عاما في أوروبا.. أوتاميندي ينضم لـ ريفر بليت 2 ساعة | أمريكا
حوار - سينتفيت لـ في الجول: مصر يمكنها الوصول لربع نهائي كأس العالم 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا
/articles/529902/خبر-في-الجول-بلال-عطية-يطير-إلى-إسبانيا-للكشف-الطبي-بـ-راسينج-سانتاندير