خبر في الجول - بلال عطية يطير إلى إسبانيا للكشف الطبي بـ راسينج سانتاندير

غادر بلال عطية لاعب الأهلي الشاب اليوم الخميس مصر متجها إلى إسبانيا تمهيدا للخضوع للكشف الطبي مع نادي راسينج سانتاندير.

وعاد راسينج سانتاندير إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما.

وتعود المشاركة الأخيرة لراسينج في الدوري الإسباني لعام 2012.

وعلم FilGoal.com أن بلال عطية قد توجه إلى إسبانيا للخضوع للكشف الطبي مع راسينج سانتاندير.

ويأتي ذلك بعد تعافي اللاعب من إصابته التي لحقت به مع فريق شباب الأهلي.

وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف عمر نائل مدير التعاقدات الدولية في نادي راسينج سانتاندير أن الفريق ملتزم بالتعاقد مع اللاعب حتى في ظل إصابته الحالية.

وأعلن النادي الأهلي خضوع لاعبه الشاب بلال عطية لجراحة ناجحة في غضروف الركبة.

وتعرض بلال عطية لإصابة قوية في مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الجمهورية وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق: "وافقنا على انتقال بلال عطية لنادي راسينج سانتاندير الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي".