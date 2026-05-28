الخليج: جوزيه جوميز اقتنع بمشروعنا.. والعرض المالي لم يكن الأعلى

الخميس، 28 مايو 2026 - 17:28

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

أوضح أحمد خريدة رئيس نادي الخليج السعودي أن البرتغالي جوزيه جوميز اقتنع بعرض ناديه قبل التوقيع لتدريبه رغم أن المقابل المادي لم يكن الأعلى.

وأعلن نادي الخليج السعودي تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز لمدة موسمين لتولي منصب المدير الفني.

وقال رئيس نادي الخليج السعودي لصحيفة "الرياضية": "عرضنا لم يكن الأعلى بين العروض المقدّمة لجوزيه جوميز، لكن قناعته بمشروع النادي ورغبته في خوض التجربة ساهما في حسم الاتفاق بكل احترافية".

أخبار متعلقة:
الرياضية: جوزيه جوميز يقترب من الاستمرار مع الفتح جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته جوزيه جوميز: النصر الأقرب للدوري.. لكن كرة القدم لا تعرف التوقعات جوزيه جوميز: لم يحدث أي اتفاق مع إدارة الفتح على تجديد عقدي حتى الآن

وأضاف "ما يتم تداوله حول دخول النادي في مزايدات مالية أو رفع العرض لخطف المدرب من أي نادٍ آخر غير صحيح إطلاقا".

وأردف "جوميز كان أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة النادي منذ فترة، إلا أن ارتباطه بعقد سابق حال دون إتمام التعاقد في وقت مبكر".

وأتم "رغبة الطرفين ساهمت بشكل كبير في تسهيل وإنهاء الاتفاق".

توقيع جوميز للخليج جاء عكس عكس التقارير السعودية التي أشارت إلى اقتراب جوميز من تجديد تعاقده مع الفتح.

وأنهى الفتح الموسم المنقضي في المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة.

كما ساهم في بقاء الفريق وهروبه من الهبوط في موسم 2024-25.

وكشف نادي الخليج تحت عنوان "عيدية الخليج"، عن تعاقده مع جوميز لمدة موسمين.

وسبق أن كشفت جريدة الشرق الأوسط أن جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي اشترط منحه مساحة واسعة في اختيار اللاعبين الأجانب، من أجل تجديد عقده مع النادي.

وانتهى تعاقد جوميز مع الفتح بنهاية الموسم الجاري.

الخليج السعودي الفتح جوزيه جوميز
نرشح لكم
"العيدية".. الخليج يعلن تعاقده مع جوميز لمدة موسمين الرياضية: سعود عبد الحميد يلتحق ببعثة السعودية اليوم الخميس في نيويورك محامي جيسوس: موققه لن يتغير لكن كل شيء وارد الرياضية: النصر يسدد 6 ملايين لـ تشيلسي وبايرن ميونيخ بعد التتويج بالدوري السعودي الرياضية: جوزيه جوميز يقترب من الاستمرار مع الفتح جيسوس: أديت مهمتي على أكمل وجه في السعودية.. وسأعمل مع هؤلاء فقط نهاية أزمة سرقة جواز سفر سعود عبد الحميد جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته
أخر الأخبار
الخليج: جوزيه جوميز اقتنع بمشروعنا.. والعرض المالي لم يكن الأعلى 17 دقيقة | سعودي في الجول
المصري يعلن توفير حافلات لسفر جماهيره لحضور مواجهة زد في كأس الرابطة 53 دقيقة | الدوري المصري
قصص المونديال المنسية - جريمة في خيخون ساعة | في المونديال
تقرير: إنتر متردد في حسم صفقة جونز بسبب مطالب ليفربول ساعة | ميركاتو
يغيب عن ودية مصر.. طبيب البرازيل: إصابة نيمار قد تستغرق 3 أسابيع ساعة | في المونديال
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة التقدم بطلب لوزارة الرياضة بشأن نفقات المونديال ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - إيران تطالب بتأشيرات متعددة الدخول إلى أمريكا قبل كأس العالم ساعة | في المونديال
سبورت تكشف خطة برشلونة لتطوير حمزة عبدالكريم بعد كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 2 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 3 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم 4 قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة
/articles/529910/الخليج-جوزيه-جوميز-اقتنع-بمشروعنا-والعرض-المالي-لم-يكن-الأعلى