الخليج: جوزيه جوميز اقتنع بمشروعنا.. والعرض المالي لم يكن الأعلى

أوضح أحمد خريدة رئيس نادي الخليج السعودي أن البرتغالي جوزيه جوميز اقتنع بعرض ناديه قبل التوقيع لتدريبه رغم أن المقابل المادي لم يكن الأعلى.

وقال رئيس نادي الخليج السعودي لصحيفة "الرياضية": "عرضنا لم يكن الأعلى بين العروض المقدّمة لجوزيه جوميز، لكن قناعته بمشروع النادي ورغبته في خوض التجربة ساهما في حسم الاتفاق بكل احترافية".

وأضاف "ما يتم تداوله حول دخول النادي في مزايدات مالية أو رفع العرض لخطف المدرب من أي نادٍ آخر غير صحيح إطلاقا".

وأردف "جوميز كان أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة النادي منذ فترة، إلا أن ارتباطه بعقد سابق حال دون إتمام التعاقد في وقت مبكر".

وأتم "رغبة الطرفين ساهمت بشكل كبير في تسهيل وإنهاء الاتفاق".

توقيع جوميز للخليج جاء عكس عكس التقارير السعودية التي أشارت إلى اقتراب جوميز من تجديد تعاقده مع الفتح.

وأنهى الفتح الموسم المنقضي في المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة.

كما ساهم في بقاء الفريق وهروبه من الهبوط في موسم 2024-25.

وكشف نادي الخليج تحت عنوان "عيدية الخليج"، عن تعاقده مع جوميز لمدة موسمين.

وسبق أن كشفت جريدة الشرق الأوسط أن جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي اشترط منحه مساحة واسعة في اختيار اللاعبين الأجانب، من أجل تجديد عقده مع النادي.

وانتهى تعاقد جوميز مع الفتح بنهاية الموسم الجاري.