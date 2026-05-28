تقرير: إنتر متردد في حسم صفقة جونز بسبب مطالب ليفربول

يتردد إنتر في التعاقد مع كورتيس جونز لاعب ليفربول، بسبب الفارق المالي بين العرض والطلب.

ويعد جونز من خريجي أكاديمية ليفربول، ما يعني أن بيعه سيمثل ربحا صافيا للنادي.

وكشفت شبكة سكاي أن إنتر قدّم عرضا بقيمة 20 مليون يورو لضم لاعب الوسط، بينما يطلب ليفربول 30 مليون يورو للموافقة على البيع، بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع مستقبلا.

ويبلغ الفارق بين عرض إنتر ومطالب ليفربول نحو 10 ملايين يورو، ما يعطل المفاوضات بين الطرفين.

ويرى إنتر أن القيمة المطلوبة مرتفعة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي خلال فترة قريبة، ما يمنحه إمكانية الرحيل مجانا لاحقا.

ويأمل النادي الإيطالي في استغلال رغبة اللاعب في الانتقال إليه بدلا من أستون فيلا، للضغط من أجل تخفيض المقابل المالي.

وشارك اللاعب البالغ 25 عاما في 49 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أهداف.