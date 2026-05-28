تقرير: موسيماني بين 5 مرشحين لقيادة كايزر تشيفز

يبحث كايزر تشيفز عن مدرب جديد، بعد قرار عدم تجديد عقدي الثنائي سيدريك كازي وخليل بن يوسف.

وقاد الثنائي الفريق لتحقيق أفضل مركز له في الدوري منذ موسم 2019-2020، لكن ذلك لم يكن كافيا للاستمرار في منصبيهما.

وكشفت تقارير جنوب إفريقية مختلفة عن دراسة كايزر تشيفز لأكثر من حل بين مدربين من جنوب إفريقيا أو أجانب ووضع قائمة مختصرة تضم 5 مدربين.

ويأتي بيتسو موسيماني على رأس قائمة المرشحين لقيادة كايزر تشيفز لمدة موسمين خلال الفترة المقبلة.

ويعد المنصب من أبرز الوظائف التدريبية في القارة، في ظل امتلاك الفريق قائمة تضم عناصر مميزة لم تحقق كامل إمكانياتها بعد.

وقد يتجه النادي للتعاقد مع مدرب أجنبي، كما حدث في تعيينات سابقة، رغم ما يحمله ذلك من تحديات.

وأشار التقرير إلى أنه يبرز اسم بيتسو موسيماني كأحد أبرز المرشحين، في ظل خبرته الكبيرة وتتويجه بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، إلى جانب تجاربه مع الأهلي وأندية في الشرق الأوسط.

كما يظهر بيني مكارثي ضمن الخيارات، إذ يملك خبرة تدريبية سابقة، وعمل ضمن الجهاز الفني لـ مانشستر يونايتد، ويتولى حاليا تدريب منتخب كينيا.

ويظل اسم المدرب الجديد مفتوحا في ظل اهتمام العديد من الأسماء بتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

وحقق كايزر تشيفز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 54 نقطة.

وحسم كايزر تشيفز مقعده في الكونفدرالية الموسم المقبل.