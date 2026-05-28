أمم إفريقيا للناشئين - محكمة من ناميبيا لمواجهة مصر ضد تنزانيا

الخميس، 28 مايو 2026 - 13:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الاتحاد الإفريقي للمحكمة الناميبية توانيانيوكوا لمواجهة مصر ضد تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

ويلعب منتخب مصر أمام تنزانيا على استاد مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس.

وكشف الاتحاد المصري عن قرار لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقيا بتعيين الناميبية أنتسينو توانيانيوكوا حكمة للساحة ويعاونها كل من الزامبية نانسي كاستيو مساعداً أول وساكينا حميدو من النيجر مساعداً ثانياً والكاميروني ويلي ستيفان حكماً رابعاً.

يذكر أن المنتخبين حجزا بطاقتيهما في مونديال الناشئين، بعد وصول المنتخبين إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وتأهل منتخب مصر عن المجموعة الأولى التي ضمت المغرب وتونس وإثيوبيا في المركز الثاني، وفي ربع النهائي اكتسح كوت ديفوار بنتيجة 4-1.

ولأول مرة يتأهل منتخب مصر للمربع الذهبي منذ نسخة 2003.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل لكأس العالم للشباب للمرة الثانية على التوالي.

وسيتواجد المنتخب في مجموعة تضم كل من قطر واليونان وبنما.

