"العيدية".. الخليج يعلن تعاقده مع جوميز لمدة موسمين
الخميس، 28 مايو 2026 - 12:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي الخليج السعودي تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز لمدة موسمين لتولي منصب المدير الفني.
ويأتي ذلك عكس التقارير السعودية التي كانت تشير إلى اقتراب جوميز من تجديد تعاقده مع الفتح.
وأنهى الفتح الموسم المنقضي في المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة.
كما ساهم في بقاء الفريق وهروبه من الهبوط في موسم 2024-25.
وكشف نادي الخليج تحت عنوان "عيدية الخليج"، عن تعاقده مع جوميز لمدة موسمين.
وسبق أن كشفت جريدة الشرق الأوسط أن جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي اشترط منحه مساحة واسعة في اختيار اللاعبين الأجانب، من أجل تجديد عقده مع النادي.
وانتهى تعاقد جوميز مع الفتح بنهاية الموسم الجاري.
