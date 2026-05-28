المقاولون العرب يعلن رحيل ثلاثي الفريق بعد نهاية الإعارة

الخميس، 28 مايو 2026 - 11:23

كتب : FilGoal

حسين فيصل - المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب رحيل ثلاثة لاعبين بنهاية إعارتهم مع الفريق.

وحسم المقاولون العرب استمراره في مسابقة الدوري بعدما وصل إلى النقطة 35.

وتعادل المقاولون في آخر ثلاث مباريات خاضهم في الدوري ويحتل المركز الخامس عشر قبل الجولة الختامية.

وكشف المقاولون العرب عبر حسابه الرسمي عن رحيل الثلاثي حسين فيصل وإسلام عبد اللاه ومحمد عادل بعد نهاية الإعارة.

ويختتم المقاولون العرب مبارياته في الدوري بمواجهة مودرن سبورت مساء غدا الجمعة.

ويعود حسين فيصل إلى فريق المصري بعد نهاية إعارته وقبل موسم من نهاية تعاقده مع الفريق البورسعيدي.

وخاض فيصل 21 مباراة مع المقاولون العرب في الموسم الجاري بينهم 18 في الدوري و 3 بكأس عاصمة مصر.

أما إسلام عبد اللاه فيعود إلى نادي زد بعد انتهاء إعارته، وكان قد خاض المدافع 28 مباراة رفقة المقاولون في مختلف المسابقات.

وأخيرا يعود محمد عادل إلى سيراميكا كليوباترا بعد نهاية إعارته.

وخاض لاعب الوسط 30 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 4 أهداف مع الفريق.

