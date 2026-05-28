تذكرتي تعلن قواعد وإرشادات مواجهة مصر ضد روسيا للجماهير

أعلنت شركة "تذكرتي" قواعد وإرشادات مباراة مصر ضد روسيا الودية، للجماهير.

ويلتقي منتخب مصر مع روسيا اليوم الخميس في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وكشفت شركة تذكرتي عن إرشادات من 6 نقاط خاصة بالمباراة:

- فتح بوابات استاد القاهرة الساعة 4 عصرا

- نحث الجماهير على الحضور مبكرا للمباراة

- يرجى إظهار رسالة الحجز وتذكرتي FAN ID أثناء الدخول من بوابات الاستاد

- لن يسمح بالدخول بدون مطابقة الرسالة وتذكرتي FAN ID الخاص بك.

- إرتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد

- إلتزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له

على أن يكون الدخول للدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان بينما الدرجة الثانية والثالثة يمين من بوابة طريق النصر.

وأخيرا الدرجة الثانية والثالثة يسار من بوابة صلاح سالم.

واختتم لاعبو منتخب مصر الاستعدادات لخوض مواجهة روسيا الودية قبل السفر لأمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويغيب عن المواجهة حمدي فتحي بسبب الطرد الذي تعرض له خلال مباراة إسبانيا الدولية الودية في مارس الماضي.

ومن المنتظر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ستضم 26 لاعبا عقب مباراة مصر ضد روسيا الودية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.