خبر في الجول - انتظام صلاح في معسكر منتخب مصر.. واتجاه لإراحته ضد روسيا

انتظم محمد صلاح قائد منتخب مصر في معسكر الفريق استعدادا لمواجهة روسيا الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع روسيا اليوم الخميس في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وعلم FilGoal.com أن محمد صلاح قد انتظم في معسكر منتخب مصر عقب المران الختامي استعدادا لمواجهة روسيا.

ويفضل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إراحة صلاح أمام روسيا بسبب إجهاد السفر ووصوله قبل المباراة بساعات.

وبات صلاح جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع ليفربول.

واختتم لاعبو منتخب مصر الاستعدادات لخوض مواجهة روسيا الودية قبل السفر لأمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويغيب عن المواجهة حمدي فتحي بسبب الطرد الذي تعرض له خلال مباراة إسبانيا الدولية الودية في مارس الماضي.

ومن المنتظر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ستضم 26 لاعبا عقب مباراة مصر ضد روسيا الودية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.