مواعيد مباريات الخميس 28 مايو 2026.. مصر ضد روسيا ومنتخب الناشئين

الخميس، 28 مايو 2026 - 10:34

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يشهد اليوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

تنطلق مساء اليوم الجولة الختامية من المسابقة خلال مرحلة البقاء في الدوري.

وتأكد هبوط الرباعي الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

وتقام اليوم ثلاث مباريات جميعهم في تمام الخامسة مساء.

إذ يستضيف بتروجت فريق الجونة على استاد بتروسبورت ويذاع عبر قناة أون سبورت ماكس.

بينما يستضيف الإسماعيلي فريق فاركو ويذاع عبر قناة أون سبورت.

وأخيرا يحل وادي دجلة ضيفا على طلائع الجيش ويذاع عبر أون سبورت بلس.

مباريات دولية

يستضيف منتخب مصر نظيره روسيا في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت ضمن استعدادات الفراعنة لمنافسات كأس العالم.

بطولة أمم إفريقيا للناشئين

يواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا ضمن منافسات نصف نهائي أمم إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء.

بينما نصف النهائي الآخر، فيلعب منتخب المغرب أمام السنغال في العاشرة مساء.

