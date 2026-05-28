محامي جيسوس: موققه لن يتغير لكن كل شيء وارد

شدد لويس ميجيل محامي البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لـ النصر السعودي على أنه رحل عن تدريب الفريق ولن يجدد تعاقده.

ويحاول نادي النصر إقناع البرتغالي المخضرم بالاستمرار مع الفريق عقب التتويج بلقب الدوري السعودي.

وقال محامي جورج جيوس عبر صحيفة "الرياضية": "موقف جيسوس لن يتغير حتى مع وجود محاولات لإقناعه بالعدول عن قراره، وهو يقدر ذلك كثيرا، لكنَ اتخذ قراره نهائي في هذا الشأن".

وأتم عن فكرة العودة للسعودية مجددا قائلا: "علاقة جيسوس بالسعودية قوية جدا، وهي أشبه بعلاقته بالبرازيل، لذا لا يمكن معرفة ما الذي قد يحدث مستقبلا، سواء هنا أو هناك، لأنه يحب البلد والشعب كثيرا، وكل شيء وارد مستقبلا".

ووقّع البرتغالي على عقد تدريب النصر لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026 واستطاع قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج.

وقال جيسوس عبر قناة GOAT البرازيلية عقب التتويج بالدوري: "هذه آخر مباراة لي مع النصر، سأعود إلى البرتغال وأفكر في العودة للبرازيل من أجل قضاء عطلة وليس للتدريب".

وأضاف "عندما قبلت تدريب النصر كنت أعلم أنه تحدي صعب. وعلمت مدى صعوبته لأنني ساعدت الهلال في تكوين فريق عظيم".

وقاد جيسوس النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال فريقه السابق استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق دوري الالسعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.