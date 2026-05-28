مران منتخب مصر - ممر شرفي وختام الاستعدادات لودية روسيا

اختتم لاعبو منتخب مصر الاستعدادات لخوض مواجهة روسيا الودية قبل السفر لأمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع روسيا الخميس في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وخاض لاعبو المنتخب المران على استاد القاهرة الدولي.

ونظم لاعبو منتخب مصر، والجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، ممرا شرفيا، احتفالا بتتويج عمر مرموش مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما تم الاحتفال باللاعبين الجدد، المنضمين للمنتخب لأول مرة، تحت قيادة حسام حسن، وهم: كريم حافظ ومصطفى زيكو، والمنضمان لأول مرة، أقطاي عبد الله وحمزة عبد الكريم.

كما حضر المران كل من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وسيغيب عن مباراة مصر ضد روسيا كل من محمد صلاح المنتظر وصوله، وحمدي فتحي بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد ضد إسبانيا.

ومن المنتظر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ستضم 26 لاعبا عقب مباراة مصر ضد روسيا الودية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.