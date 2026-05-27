بي بي سي: برشلونة توصل لاتفاق لضم جوردون من نيوكاسل

توصل برشلونة لاتفاق لضم أنتوني جوردون من نيوكاسل مقابل 80 مليون يورو.

وسبق أن كشفت تقارير إنجليزية وإسبانية لوجود اتفاق بين برشلونة واللاعب الإنجليزي لتدعيم البلاوجرانا الموسم المقبل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" فإن الناديين وصلا لمفاوضات متقدمة و"وُصفت هذه المفاوضات بالإيجابية، وتم التوصل الآن إلى اتفاق بقيمة تزيد عن 80 مليون يورو".

وأشار التقرير إلى أن جوردون سيُنهي الإجراءات الرسمية لانتقاله قبل أن يسافر مع زملائه في المنتخب الإنجليزي إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم.

ويمتد تعاقد جوردون مع نيوكاسل حتى 2030 لكن مع احتلال المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي والغياب عن المسابقات الأوروبية فتح الباب للتخلي عن أحد لاعبيه.

وسيحصل إيفرتون على 15% من قيمة انضمام جوردون لبرشلونة بعدما باع لاعبه في 2023 لنيوكاسل مقابل 50 مليون يورو آنذاك.

وسبق أن أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مشروع برشلونة الرياضي الذي يقوده هانز فليك مدرب الفريق بدعم من ديكو مدير التعاقدات ورئيس النادي جوان لابورتا، لعب دورا حاسما في ترجيح كفة الفريق الكتالوني لدى اللاعب.

وخاض جوردون الموسم الحالي مع نيوكاسل 46 مباراة مسجلا 17 وصنع 5 آخرين.

الإنجليزي البالغ 25 عاما منذ انضمامه لنيوكاسل 152 مباراة سجل 39 هدفا في جميع المسابقات.