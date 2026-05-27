مران مصر للناشئين - التدرب على ركلات الترجيح في ختام الاستعدادات للقاء تنزانيا

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 22:38

كتب : محمد جمال

مران منتخب مصر تحت 17 عاما

اختتم منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب تنزانيا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما والمقامة في المغرب.

وخاض المنتخب، مرانه الختامي وسط حالة من التركيز والحماس الكبير بين اللاعبين، في ظل رغبة الجميع في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري، وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وقبل انطلاق المران، عقد حسين عبد اللطيف، محاضرة فنية مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة الحفاظ على أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي، مؤكدا أهمية استغلال الفرص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني طوال اللقاء.

وشهدت المحاضرة، حضور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ورئيس بعثة المنتخب، والذي حرص على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير المصرية، ومواصلة النتائج المميزة في البطولة.

وركز الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، خلال التدريب الختامي، على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، إلى جانب التدريب على الركلات الثابتة وركلات الترجيح، تحسبا لأي سيناريو خلال المباراة.

وظهر التنافس قويا بين لاعبي المنتخب لحجز مكان في التشكيل الأساسي لموقعة تنزانيا المرتقبة.

وتأهل منتخب مصر عن المجموعة الأولى التي ضمت المغرب وتونس وإثيوبيا في المركز الثاني، وفي ربع النهائي اكتسح كوت ديفوار بنتيجة 4-1.

ولأول مرة يتأهل منتخب مصر للمربع الذهبي منذ نسخة 2003.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل لكأس العالم للشباب للمرة الثانية على التوالي.

وسيتواجد المنتخب في مجموعة تضم كل من قطر واليونان وبنما.

