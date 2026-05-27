كرة سلة - الأهلي يخسر من تايجرز وينافس على برونزية BAL

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 22:28

كتب : عمرو عبد المنعم

زاك لوفتون - الأهلي سلة

خسر الأهلي فرصة التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL 2026 بالخسارة من تايجرز الرواندي بنتيجة 106-97.

وتستضيف رواندا المرحلة النهائية للنسخة السادسة من البطولة والتي تقام في صالة BK بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وأصبح تايجرز أول فريق رواندي يخوض نهائي بطولة BAL.

وللمرة الثالثة ستخوض الأندية المصرية مباراة المركز الثالث بعد الزمالك في 2022 والاتحاد في 2025.

حينها فاز الزمالك بالبرونزية على حساب فاب الكاميروني، وخسر الاتحاد من الجيش الرواندي.

وسيخوض الأهلي لقاء المركز الثالث يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو ضد الخاسر من مباراة أهلي بنغازي الليبي أو بترو أتلتيكو الأنجولي.

فيما ينتظر تايجرز الرواندي الفائز من المباراة الثانية التي ستقام غدا الخميس في النهائي.

وستقام مباراة المركز الثالث في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة يوم 31 مايو، فيما ستبدأ المباراة النهائية في السابعة مساءً بنفس اليوم.

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء متقدما ومع انتصاف الربع الأول عاد أصحاب الأرض وتعادلوا في النتيجة وظلت النتيجة متأرجحة بين الفريقين لينتهي الربع الأول بالتعادل 24-24.

في الربع الثاني بدأ تايجرز توسيع الفارق إذ اتسع لـ 10 نقاط 50-40 وحاول الأهلي العودة من جديد.

وبالفعل استطاع الأهلي العودة قبل نهاية الربع الثاني وفرض التعادل بنتيجة 50-50.

في الربع الثالث وسّع تايجرز الفارق لـ 11 نقطة وعاد الأهلي من جديد لتصبح النتيجة 74-73 لتايجرز.

واستطاع الفريق الرواندي إنهاء الربع الثالث بنتيجة 80-76 متقدما لأول مرة.

في الربع الرابع والأخير تفوق الفريق الرواندي ووسع الفارق ليصبح +12 بنتيجة 98-86.

حاول الأهلي العودة في اللقاء لكن لم يسعفه الوقت لينتهي اللقاء بنتيجة 106-97.

ورغم الخسارة إلا أن الأمريكي زاك لوفتون محترف الأهلي كان الأكثر تسجيلا في اللقاء برصيد 36 نقطة.

بطولة إفريقيا لكرة السلة الأهلي كرة سلة الأهلي كرة سلة - BAL 2026
نرشح لكم
انتهت BAL - الأهلي (97)-(106) تايجرز.. منافسة على البرونزية مواعيد مباريات الأربعاء 27 مايو - نهائي دوري المؤتمر.. والأهلي في BAL الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاستغناء عن هيثم كمال ويوسف شحاتة كرة سلة - كما كشف في الجول.. أحمد عمر مديرا فنيا للاتحاد السكندري كرة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد تايجرز في نصف نهائي الدوري الإفريقي خبر في الجول - أحمد عمر يعود لقيادة سلة الاتحاد السكندري كرة سلة - الأهلي يقلب تأخره أمام فيلا ويتأهل إلى نصف نهائي BAL انتهت كرة سلة - الأهلي (86)-(76) فيلا دي داكار.. إلى المربع الذهبي
أخر الأخبار
قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين وهيمنة صنداونز وأورلاندو على الخيارات النهائية لكأس العالم 17 دقيقة | في المونديال
مران مصر للناشئين - التدرب على ركلات الترجيح في ختام الاستعدادات للقاء تنزانيا 51 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - الأهلي يخسر من تايجرز وينافس على برونزية BAL ساعة | كرة سلة
للمرة الرابعة.. شاهندة مغربي تعود لإدارة المباريات في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي المؤتمر الأوروبي - بالاس (1)-(0) فايكانو.. ماتيتااااا يهدر الثااااني ساعة | الكرة الأوروبية
أغلق الباب أمام برشلونة.. ماروتا: لسنا بحاجة لبيع باستوني ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: يورجنسن منفتح للرحيل عن تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هالاند يودع جوارديولا: شرف العمر أن أعمل مع الأفضل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 4 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي
/articles/529877/كرة-سلة-الأهلي-يخسر-من-تايجرز-وينافس-على-برونزية-bal