كرة سلة - الأهلي يخسر من تايجرز وينافس على برونزية BAL

خسر الأهلي فرصة التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL 2026 بالخسارة من تايجرز الرواندي بنتيجة 106-97.

وتستضيف رواندا المرحلة النهائية للنسخة السادسة من البطولة والتي تقام في صالة BK بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وأصبح تايجرز أول فريق رواندي يخوض نهائي بطولة BAL.

وللمرة الثالثة ستخوض الأندية المصرية مباراة المركز الثالث بعد الزمالك في 2022 والاتحاد في 2025.

حينها فاز الزمالك بالبرونزية على حساب فاب الكاميروني، وخسر الاتحاد من الجيش الرواندي.

وسيخوض الأهلي لقاء المركز الثالث يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو ضد الخاسر من مباراة أهلي بنغازي الليبي أو بترو أتلتيكو الأنجولي.

فيما ينتظر تايجرز الرواندي الفائز من المباراة الثانية التي ستقام غدا الخميس في النهائي.

وستقام مباراة المركز الثالث في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة يوم 31 مايو، فيما ستبدأ المباراة النهائية في السابعة مساءً بنفس اليوم.

THE FIRST RWANDAN TEAM TO REACH THE BAL FINAL! 🇷🇼✅ RSSB Tigers get the job done in front of their home crowd and advance to the BAL Finals in their very first BAL season! 🤯

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء متقدما ومع انتصاف الربع الأول عاد أصحاب الأرض وتعادلوا في النتيجة وظلت النتيجة متأرجحة بين الفريقين لينتهي الربع الأول بالتعادل 24-24.

في الربع الثاني بدأ تايجرز توسيع الفارق إذ اتسع لـ 10 نقاط 50-40 وحاول الأهلي العودة من جديد.

وبالفعل استطاع الأهلي العودة قبل نهاية الربع الثاني وفرض التعادل بنتيجة 50-50.

في الربع الثالث وسّع تايجرز الفارق لـ 11 نقطة وعاد الأهلي من جديد لتصبح النتيجة 74-73 لتايجرز.

واستطاع الفريق الرواندي إنهاء الربع الثالث بنتيجة 80-76 متقدما لأول مرة.

في الربع الرابع والأخير تفوق الفريق الرواندي ووسع الفارق ليصبح +12 بنتيجة 98-86.

حاول الأهلي العودة في اللقاء لكن لم يسعفه الوقت لينتهي اللقاء بنتيجة 106-97.

ورغم الخسارة إلا أن الأمريكي زاك لوفتون محترف الأهلي كان الأكثر تسجيلا في اللقاء برصيد 36 نقطة.