ذا أثليتك: يورجنسن منفتح للرحيل عن تشيلسي

أبدى فيليب يورجنسن حارس تشيلسي رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي، وينتظر البلوز العروض المقدمة للحارس في الصيف.

وحسبما كشفت شبكة "ذا أثليتك" فإن الدنماركي يبحث عن فرصة من أجل اللعب بشكل منتظم أكثر.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي مستعد لبيع الحارس البالغ 24 عاما والذي انضم من فياريال في صيف 2024 مقابل 24.5 مليون يورو.

وينتظر تشيلسي انضمام البلجيكي مايك بينديرز قادما من ستراسبورج بعد نهاية إعارته ليكون البديل للإسباني روبرت سانشيز.

ويبلغ بينديرز 20 عاما ويُعد من أفضل الحراس في أوروبا هذا الموسم ومن المتوقع أن ينافس سانشيز الموسم المقبل تحت قيادة تشابي ألونسو.

وخاض يورجنسن 34 مباراة خلال الموسمين مع البلوز وساهم في التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بالمشاركة في 12 مباراة الموسم الماضي.

وأعلن تشيلسي تعيين ألونسو مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل لمدة 4 مواسم خلفا لليام روسينيور.

وأنهى البلوز الموسم في المركز العاشر وسيغيب عن المنافسات الأوروبية الموسم المقبل.