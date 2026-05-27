هالاند يودع جوارديولا: شرف العمر أن أعمل مع الأفضل

وجه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رسالة وداع مؤثرة إلى مدربه الإسباني بيب جوارديولا، عقب رحيله عن تدريب الفريق، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه في مسيرته وتطور النادي.

وانتهت رحلة جوارديولا مع مانشستر سيتي والتي استمرت 10 سنوات.

وقال هالاند عبر حسابه الرسمي "إنستجرام": "مدرب لم يتوقف يوما عن التعلي، قد يبدو الأمر جنونيا حين يُقال، لكنك جعلت العظمة تبدو شيئا طبيعيا".

وأضاف "حتى بعد تسجيلي هاتريك، وتحقيق الانتصارات، والبطولات، كان هناك دائما درس جديد، وتحدٍ جديد، ومستوى آخر يجب الوصول إليه، تلك العقلية غيرت هذا النادي إلى الأبد، وغيرتني أنا أيضا".

وأتم "شرف العمر أن أعمل مع الأفضل، شكرا لك على كل شيء".

وأنهى جوارديولا رحلته مع مانشستر سيتي بالهزيمة أمام أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

واختتم الموسم وهو في المركز الثاني خلف أرسنال حامل اللقب بفارق 7 نقاط.

وحقق مع مانشستر سيتي الموسم الحالي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

وقاد مانشستر سيتي الموسم الحالي في 60 مباراة محققا 40 انتصارا، و10 تعادلات، و10 هزائم.

ووصل إجمالي مباريات جوارديولا مع مانشستر سيتي لـ593 مباراة حقق الانتصار في 423، وتعادل في 77 مباراة، وتعرض للهزيمة في 93 مباراة.