لوكاكو: سنخوض كأس عالم بجيل يريد إثبات جدارته

رفع روميلو لوكاكو لاعب نابولي ومنتخب بلجيكا راية التحدي في كأس العالم وكذلك تحدث عن مشواره مع البارتينوبي.

ويتواجد روميلو لوكاكو الهداف التاريخي للشياطين الحمر في القائمة رغم مشاكله الفنية في نابولي والإصابة التي جعلته يشارك هذا الموسم في 64 دقيقة فقط طيلة الموسم.

روميلو لوكاكو لاعب منتخب بلجيكا عبر سكاي سبورت الإيطالية: "سنخوض كأس عالم مختلف، سنذهب مع جيل جديد، جيل يريد إثبات جدارته للعالم".

وأضاف "أعتقد أن على كل فرد أن يفهم دوره في الفريق وكيف يمكن أن يكون له دور هام. ستكون الحوارات بيننا حاسمة. لا ينبغي لأحد أن يُفضّل مصلحته الشخصية، بل عليه التركيز على مصلحة الفريق".

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة التي تضم مصر وإيران ونيوزيلندا.

وعن مشوار نابولي هذا الموسم في الدوري قال: "كان من المهم لنابولي إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى. بالتأكيد، كنا نطمح للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، لكن كل التقدير لإنتر الذي استحق الفوز باللقب".

وتابع "تأهل روما لدوري أبطال أوروبا أمر رائع، وأنا سعيد لهم بالتأكيد. جماهيرهم تستحق ذلك. يوفنتوس وميلان لم يتأهلا لدوري أبطال أوروبا، لكن فرقا أخرى استحقت التأهل بدلا منهما؛ هذه هي كرة القدم".

وأنهى نابولي الموسم في المركز الثاني خلف إنتر وحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأردف "لا يزال لدي عام متبقٍ في عقدي مع نابولي. منحوني الفرصة لأثبت أنني ما زلت قادرا على العطاء، وسأظل دائما ممتنا للمدرب أولً، ثم للنادي، لثقتهم بي. الآن، سأركز على المنتخب الوطني، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وعن حقيقة خلافه مع كونتي مدربه في نابولي قال: "تحدثنا قبل عودتي إلى بلجيكا. اعتذرت، وتفهم وضعي، كنا صريحين جدا مع بعضنا البعض. سأظل ممتنا له دائما؛ ليس لدي أي شيء سيء لأقوله عنه. أستطيع القول إنه ساهم في تكوين شخصيتي كلاعب اليوم. إنه مدرب آمن بي دائما، وسأظل ممتنًا له دائما"".

وأتم "آمل أن يستدعيني للعب تحت قيادته مرة أخرى إذا أراد ضمي في المستقبل، لننتظر ونرى".

وسبق أن أبدى كونتي حزنه بسبب عدم تواصل لوكاكو معه عقب أزمته وتأخر عودة البلجيكي من معسكر المنتخب للنادي بعد نهاية التوقف الدولي الماضي في شهر مارس.

ويشارك منتخب بلجيكا للمرة الـ 15 في تاريخه والرابعة على التوالي.

ويعد أفضل مركز لبلجيكا في كأس العالم هو المركز الثالث في 2018 والرابع في 1986.