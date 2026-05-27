Gaming - غياب منتخب مصر عن طور كأس العالم في FC 26

أعلنت لعبة FC 26 إطلاق طور كأس العالم 2026 من خلال تحديثها يوم 28 مايو الجاري.

وكشفت شركة "EA Sports" أن التحديث سيضم 53 منتخبا وطنيا مرخصا بالكامل من بينها 41 يتنافسون في كأس العالم 2026 هذا الصيف.

وتواصل غياب منتخب مصر عن اللعبة منذ نسخة 2021، ولن يتواجد الفراعنة في الطور المنتظر.

The World's Game update is coming. 🏆 The World's Game tournament mode 👕 40+ authentic international teams 🎉 Festival of Football 🇧🇷 Claim and build your own Pelé Learn more: https://t.co/94MSqNf8Il — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) May 27, 2026

وكشف بيان اللعبة "يمكنك الاختيار من بين القوى العالمية مثل البرازيل وإنجلترا وفرنسا أو القصص الدولية الناشئة مثل كاب فيردي وأوزبكستان والمزيد".

ولا يحمل الطور اسم كأس العالم بل اسم "لعبة العالم" وستقام البطولة بنفس نظام كأس العالم 2026 الذي يضم 48 منتخبا لأول مرة.

ويتأهل 32 فريقا من دور المجموعات بواقع أول وثاني الترتيب بالإضافة لأفضل 8 فرق احتلت المركز الثالث إلى دور الـ 32 الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي لتحديد البطل.

وأوضح التقرير أن طور "التميت تيم" سيشهد نوع جديد تماما من المكافآت تم تصميمه ليمنحك خيارا أكبر بشأن كيفية اللعب وما تكسبه في FUT بدءا من 4 يونيو.

كما كشفت عن تفاصيل الموسم الثامن من اللعبة والذي يشهد إطلاق عددا ضخما من البطاقات والتطويرات للاعبين.

كما أعلنت عن مجموعة تحديثات منتظرة في اللعبة مع التحديث المنتظر ظهوره غدا الخميس.

ويبدأ كأس العالم 2026 بمواجهة المكسيك ضد جنوب إفريقيا يوم 11 يونيو المقبل.