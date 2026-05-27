سكاي: فيليبي لويس مرشح لتدريب باير ليفركوزن

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 15:16

كتب : FilGoal

فيليبي لويس - فلامنجو

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن دخول البرازيلي فيليبي لويس، المدير الفني السابق لفلامنجو، دائرة اهتمامات باير ليفركوزن لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب الشبكة فإن إدارة ليفركوزن تعتبر فيليبي لويس المرشح الأبرز لخلافة الدنماركي كاسبر هيولماند مدرب الفريق الحالي.

وأوضح التقرير أن المحادثات بين الطرفين بدأت بالفعل خلال الفترة الماضية، وسط إعجاب كبير من إدارة النادي الألماني بالمشروع الفني الذي يقدمه المدرب البرازيلي الشاب.

وأشار التقرير إلى أن ليفركوزن يدرس أكثر من اسم لخلافة هيولماند، لكن فيليبي لويس يُعد الخيار المفضل حتى الآن داخل النادي.

ويخطط النادي الألماني لحسم ملف المدرب الجديد أولًا قبل الإعلان رسميًا عن رحيل هيولماند، الذي تولى المهمة عقب إقالة إريك تين هاج في بداية الموسم الماضي، رغم امتداد عقده حتى صيف 2027.

وبدأ فيليبي لويس مسيرته التدريبية عقب اعتزاله كرة القدم في 2024، إذ تولى تدريب فرق الناشئين في فلامنجو قبل تصعيده لقيادة الفريق الأول.

ونجح المدرب البالغ من العمر 40 عامًا في قيادة فلامنجو لتحقيق عدة ألقاب محلية وقارية، أبرزها كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

ويحظى فيليبي لويس بتقدير كبير داخل أوروبا بسبب شخصيته التكتيكية، خاصة بعد مسيرته الطويلة كلاعب مع أندية مثل أتلتيكو مدريد وتشيلسي وديبورتيفو لاكورونيا.

