فينيسيوس: لا أستعجل تجديد عقدي.. وأريد الاستمرار مع ريال مدريد إلى الأبد

شدد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على رغبته في الاستمرار مع الفريق إلى الأبد.

وينتهي تعاقد فينيسيوس مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وقال فينيسيوس عبر شبكة Caze البرازيلية: "لست على عجلة من أمري بشأن تجديد عقدي مع ريال مدريد، لا يزال عقدي مستمرا حتى 2027 وحتى ذلك الحين، هناك الكثير من الأشياء لمناقشتها مع ريال مدريد".

وواصل "ريال مدريد يتحلى بالهدوء حول العقد، وأنا كذلك والرئيس يثق في وأنا أثق به، يجب علينا فقط الانتظار لنعيش كل يوم وكل لحظة وأن أستمتع بأفضل نادي في العالم".

وتابع "لم أتخيل نفسي أبدا بعيدا عن ريال مدريد، أنا أستمتع حقا بكل لحظة أقضيها هنا لأنه نادي أحلامي، لطالما حلمت باللعب هنا، وأن أكون قادرا على فعل ذلك لفترة طويلة، و الآن أنا أحد قادة النادي على الرغم من سني الصغير، هذا إنجاز كبير يحدث مرات قليلة في التاريخ، ولهذا أنا أستمتع بكل لحظة وأريد الاستمرار هنا باقي حياتي، ولكنني لست على عجلة لتجديد عقدي".

وأردف "تقدمنا في الصدارة بفارق 7 نقاط ببداية الدوري، ولكنه موسم طويل وبرشلونة يعرف كيف يلعب هذه المسابقة جيدا، وفي النهاية تعثرنا في مباريات لم يكن علينا خسارتها، خسرنا مباريات على ملعبنا واتسع الفارق وكان الفريق الآخر يكتسب الثقة، نتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل، يجب أن يعود وريال مدريد يعود دائما للقمة".

وشدد "كلما نستطيع، نحاول أنا ومبابي القيام بأشياء سويا، حتى خارج الملعب نقوم بالأشياء كأصدقاء وكانت دائما علاقتنا رائعة، لقد اعتدت أن أرسل له لينضم لريال مدريد، لم نتمكن من اللعب بطريقة تجعلنا نفوز بالألقاب، ولكن أعرف أنه يمكننا قلب ذلك الموقف قريبا".

وأتم "مبابي شخص جيد، دائما ما يدافع عني، بما في ذلك عقب المباراة ضد بنفيكا وواقعة العنصرية، هو لاعب أسطوري سيترك بصمته في تاريخ ريال مدريد".

وشارك فينيسوس في 53 مباراة خلال الموسم المنقضي مع ريال مدريد وتمكن من تسجيل 22 هدفا وصناعة 14 آخرين.