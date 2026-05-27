بعد الهبوط.. وست هام يكشف موقف نونو سانتو من الاستمرار في تدريب الفريق

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 12:32

كتب : FilGoal

أعلن نادي وست هام موقف مدربه نونو سانتو من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وشدد النادي في بيان رسمي على أن المدرب البرتغالي سيستمر في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان وست هام قد هبط لدوري الدرجة الأولى بعد احتلال المركز الـ 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار النادي إلى أن الإدارة قد عقدت اجتماعا مع سانتو وأكد خلاله التزامه بالاستمرار مع الفريق.

وسبق لنونو سانتو التدريب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع فريق ولفرهامبتون، وقاده للصعود للدوري الممتاز بعد الحصول على 99 نقطة خلال الموسم ليحتل المركز الأول.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى أن وست هام سيكون مطالبا ببيع لاعبين مقابل مبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني ليضبط ميزانيته بعد الهبوط.

وتولى سانتو تدريب وست هام في شهر سبتمبر الماضي.

المدرب البرتغالي قاد وست هام في 37 مباراة ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 12 وخسر 16 مباريات وتعادل 9.

